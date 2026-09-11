OpenAI временно остановила продажу новых подписок на самый дорогой тариф ChatGPT Pro стоимостью $200 в месяц. Об этом сообщил Тибо Сотто, руководящий ключевыми продуктами OpenAI. Причиной стал ажиотаж вокруг новой флагманской модели Astra. Пользователи тарифа Pro создают самую высокую нагрузку на инфраструктуру компании.

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Тибо Сотто курирует ключевые продукты OpenAI, включая ChatGPT и Codex. По его словам, пользователи $200-версии Pro создают самую высокую нагрузку на инфраструктуру, поэтому компания решила временно закрыть именно этот тариф для новых подписчиков.

Сотто назвал это минимальным ограничением, которое позволит сохранить Astra доступной для как можно большего числа пользователей. Остальные тарифы и API продолжат работать без изменений — в том числе новый Pro за $100, а уже действующие подписки Pro за $200 сохранятся.

Еще в среду Сотто предупреждал, что OpenAI может пойти на такой шаг. Он называл спрос на Astra беспрецедентным и отмечал, что компания прежде не сталкивалась с подобной нагрузкой, хотя уже переживала периоды очень быстрого роста. Чтобы сохранить качество работы сервиса для действующих клиентов, OpenAI допускала временную приостановку новых подписок на $200-версию Pro.

Когда продажи $200-подписки возобновятся, OpenAI не уточнила. Компания также не раскрывает, сколько новых клиентов оформляли Pro ежедневно и насколько спрос на Astra превысил ее текущие вычислительные мощности, поэтому оценить масштаб дефицита инфраструктуры извне пока невозможно.

GPT-6 Astra вышла 3 сентября. OpenAI начала распространять модель среди пользователей Plus, Pro, Business и Enterprise, а также через API; доступ к ней также заявлен через Microsoft Azure и AWS Bedrock.

OpenAI позиционирует Astra как свою самую мощную модель для сложных многошаговых задач, программирования, исследований и управления компьютером. Релиз сопровождался и куда более громкими заявлениями: президент OpenAI Грег Брокман заявил, что развитие ИИ, по его мнению, уже вступило в «эру AGI» и что Astra может оказаться моделью, с которой впоследствии будут отсчитывать ее начало.

С нехваткой вычислительных мощностей на фоне роста спроса сталкиваются и конкуренты OpenAI. Весной Anthropic ужесточала лимиты Claude в часы пик из-за нагрузки на инфраструктуру, а позднее договорилась о дополнительных вычислительных мощностях, чтобы расширить доступ. Google также предупреждает, что при всплесках спроса может временно снижать лимиты Gemini.

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