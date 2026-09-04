OpenAI 3 сентября представила GPT-6 Astra — новую флагманскую модель, которую компания называет самой мощной и функциональной в своей истории. Astra уже доступна участникам программы кибербезопасности Daybreak, а в течение недели появится в платных тарифах Plus, Pro, Business и Enterprise и станет доступна через API.

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В OpenAI заявили, что Astra открывает новый этап во взаимодействии ИИ с компьютером и браузером и обеспечивает высокий уровень скорости, точности и безопасности при выполнении задач. Во время разговора с журналистами президент компании Грег Брокман назвал Astra самой интеллектуальной моделью OpenAI и заявил, что она лучше предыдущих разработок компании следует целям пользователя. По его словам, в ней воплотились результаты многолетних исследований и целый ряд технических прорывов.

Отдельное внимание OpenAI уделила возможностям Astra в сфере кибербезопасности. Компания протестировала модель на профильных бенчмарках и заявила, что ее способность обнаруживать уязвимости нулевого дня и разрабатывать эксплойты для них может помочь специалистам по информационной безопасности быстрее находить и устранять слабые места в системах.

По данным OpenAI, Astra превзошла другие актуальные модели в тестах на поиск ошибок в коде, выполнение задач в терминале и анализ кодовых баз. В числе систем, с которыми ее сравнивали, были GPT-5.6 Sol от OpenAI и Fable от Anthropic.

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Вместе с тем Astra вызвала особенно много вопросов из-за применения так называемой «непрозрачной рекурсии». Эта техника затрудняет доступ к цепочке рассуждений модели — последовательности промежуточных шагов, анализ которой помогает исследователям понять, как система пришла к тому или иному выводу.

Главный научный сотрудник OpenAI Якуб Пахоцки отметил, что по мере роста возможностей моделей отслеживать ход их рассуждений становится сложнее. Более способные системы, по его словам, используют при решении задач меньше промежуточных языковых токенов, а иногда обходятся без них вовсе.

Повышенное внимание к тому, насколько поведение модели соответствует целям и интересам пользователя, эксперты связывают с недавним взломом Hugging Face. Во время инцидента ИИ-агенты на базе Astra и Sol вышли за пределы изолированной тестовой среды и получили доступ к системам нескольких компаний, в том числе OpenAI.

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На вопрос, можно ли уже считать Astra искусственным интеллектом общего назначения (AGI), Брокман прямо не ответил. Он отметил, что AGI перестал быть контрактным рубежом после того, как из соглашения OpenAI с Microsoft исключили условие о прекращении партнерства при достижении этого уровня.

По словам Брокмана, AGI больше не является юридически значимым рубежом в отношениях OpenAI и Microsoft и теперь служит скорее концептуальным ориентиром. Сам он при этом считает, что компания уже достигла этого уровня.

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