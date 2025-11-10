OpenAI изучает возможность создания собственных инструментов для мониторинга здоровья потребителей, включая разработку персонального помощника по здоровью или агрегатора медицинских данных. Этот шаг представляет собой значительное расширение деятельности компании за пределы инфраструктуры ИИ в сторону создания отраслевого программного обеспечения, пишет Business Insider.

Freepik

О серьезных намерениях компании свидетельствуют ключевые кадровые назначения. В июне OpenAI наняла Нейта Гросса, соучредителя медицинской технологической компании Doximity, для руководства стратегией в области здравоохранения, а в августе пригласила Эшли Александер из Instagram* на должность вице-президента по продуктам для здоровья.

Главной проблемой, которую пытается решить OpenAI — фрагментированность медицинских данных пациентов. Из-за правил конфиденциальности и финансовых стимулов медицинская информация потребителей хранится в разрозненных системах различных медицинских учреждений. Идея создания единой личной медицинской карты, которой бы управлял сам пациент, остается сложной, но перспективной задачей.

Исторический опыт показывает сложность этого пути. Microsoft закрыла свой сервис HealthVault в 2019 году из-за отсутствия пользовательского интереса, Google прекратила аналогичный проект в 2012 году, а Apple продолжает предлагать медицинские карты, но для подключения требуется соглашение об обмене данными с больницами.

Прочитайте также Amazon заключила сделку на семь лет с OpenAI для укрепления мира ИИ

OpenAI применяет осторожный подход, сосредоточившись на партнерских отношениях с медицинскими компаниями. Как отметил Гросс на конференции HLTH, компания видит наибольший потенциал в создании «надежной экосистемы партнеров». Уже установлено сотрудничество с фармацевтическими гигантами Eli Lilly и Sanofi в области разработки лекарств, а также с компаниями медицинских технологий, такими как Penda Health.

При этом компания сохраняет баланс — несмотря на растущее использование ChatGPT для медицинских запросов (сервисом еженедельно пользуются около 800 млн человек), OpenAI четко разграничивает предоставление общей медицинской информации и запрещает использование своих продуктов для выполнения работы врача.

Прочитайте также OpenAI и AMD создают суперкомпьютер на 6 ГВт для ИИ

OpenAI 1 ноября существенно ужесточила правила использования своих сервисов, введя запрет на получение консультаций у чат-бота ChatGPT в некоторых ключевых сферах. В частности, согласно обновленной политике компании, пользователям больше нельзя обращаться к ИИ за советами по юридическим и медицинским вопросам.

*принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена