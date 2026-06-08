OpenAI готовит крупнейший редизайн ChatGPT с момента запуска сервиса в 2022 году. По данным Financial Times, компания хочет превратить его в единое суперприложение, где будут собраны чат-бот, кодинговый инструмент Codex, агентные функции и сторонние сервисы. Обновление могут представить в ближайшие недели. Один из топ-менеджеров компании, как пишет издание, описал внутреннее настроение коротко — «чат умер».

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Коммерческая логика редизайна связана с подготовкой OpenAI к возможному IPO. По данным FT, у ChatGPT уже около 900 млн активных пользователей в неделю и 50 млн платных подписчиков, а 2 млн бизнес-клиентов обеспечивают примерно 40% выручки компании. OpenAI рассчитывает, что к концу 2026 года доля корпоративного сегмента вырастет до 50%.

Goldman Sachs и Morgan Stanley, по данным издания, консультируют OpenAI по возможному листингу. Оценка компании при размещении может превысить $1 трлн, однако сроки IPO остаются гибкими. В этой логике суперприложение должно показать инвесторам, что OpenAI продает не просто чат-бот, а полноценную рабочую платформу с понятной монетизацией.

По замыслу OpenAI, новый ChatGPT должен собрать в одном интерфейсе инструменты, которые раньше развивались как отдельные направления. Это должно убрать разрыв между чат-ботом, кодингом и агентными функциями, чтобы пользователь мог работать в одном пространстве и не переключаться между сервисами.

Как изменится ChatGPT

Новый интерфейс, как ожидается, будет активнее вести бесплатных пользователей к платным инструментам, прежде всего к Codex. Кодинговым агентом уже пользуются около 5 млн человек в неделю, причем примерно 20% из них — не разработчики, а аналитики, маркетологи, дизайнеры и финансисты. В ChatGPT также планируют встроить партнерские приложения, среди них Canva, Booking.com, Coursera, Expedia и Spotify.

Руководитель продуктового и платформенного направлений OpenAI описывает будущий ChatGPT как личного агента, который сможет помогать пользователю «во всем — в личной жизни и на работе». Идея в том, чтобы сервис работал не только как окно для диалога, а как постоянный помощник в мобильной, десктопной и веб-версиях.

Редизайн идет вместе с внутренней перестройкой OpenAI. Продуктовые команды ChatGPT и Codex объединили под единым руководством, а компанию покинули несколько топ-менеджеров, включая бывшего директора по продукту Кевина Вейла. По данным FT, часть экспериментальных потребительских функций пересматривают или ставят на паузу, включая проекты вокруг видео и покупок внутри ChatGPT. Аналитик Leonis Capital и бывшая исследовательница OpenAI Дженни Сяо считает, что стратегии OpenAI и Anthropic, которые готовятся к выходу на биржу, стали заметно ближе.

«Около года назад OpenAI делала ставку на смелые эксперименты, а Anthropic — на монетизацию. Теперь обе компании движутся в одном направлении».

У этой стратегии есть понятный риск. Объединение продуктов само по себе не означает, что модели станут заметно умнее или полезнее. Для OpenAI переход к суперприложению может оказаться прежде всего способом лучше упаковать уже существующие инструменты и усилить монетизацию, а не технологическим скачком. Удастся ли редизайну переломить замедление роста ChatGPT, которое аналитики фиксировали в мае 2026 года, станет ясно в ближайшие кварталы. Именно эти данные будут важны для инвесторов при оценке OpenAI перед IPO.

Зачем OpenAI усиливает защиту

OpenAI также анонсировала Lockdown Mode — дополнительный защитный режим для ChatGPT. Он должен снизить риск prompt injection, когда вредоносные инструкции прячут на веб-страницах, в файлах или других источниках контента, с которыми работает модель.

В этом режиме ChatGPT не сможет просматривать веб-страницы в реальном времени, получать и показывать изображения из интернета, запускать углубленный анализ и работать в агентном режиме.

При этом компания признает, что даже при включенном режиме блокировки ChatGPT все еще может быть уязвим для атак через промпты, которые, например, могут «появляться в кэшированном веб-контенте или в загруженном файле и могут влиять на поведение нейросети или точность ответа».

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