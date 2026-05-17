OpenAI запустила инструменты для управления личными финансами в составе ChatGPT — пока в режиме превью для подписчиков тарифа Pro в США. Пользователи могут подключить счета в более чем 12 тыс. финансовых организациях, в том числе в Schwab, Fidelity, Chase, Robinhood, American Express и Capital One, и получить сводный дашборд с данными о портфеле, тратах, подписках и предстоящих платежах.

Техническую интеграцию обеспечивает Plaid — сервис-агрегатор финансовых подключений. Продукт появился меньше чем через месяц после того, как в апреле 2026 года OpenAI приобрела команду стартапа Hiro, специализировавшегося на персональных финансах и поддержанного фондами Ribbit, General Catalyst и Restive. Компания подтвердила, что экспертиза команды Hiro была задействована при разработке продукта, однако не уточнила, был ли функционал создан ею полностью.

Доступ к инструменту открывается через раздел «Finances» в боковом меню или командой «@Finances, connect my accounts» в чате. После подключения ChatGPT задаёт вопросы о приоритетах пользователя и строит персонализированные рекомендации. В планах — интеграция с Intuit, что позволит анализировать налоговые последствия продажи акций и оценивать вероятность одобрения кредитной карты. Отключить сервис можно через настройки, после чего синхронизированные данные будут удалены в течение 30 дней.

Запуск опирается на задокументированный спрос: по данным самой компании, более 200 млн пользователей ежемесячно задают ChatGPT вопросы финансовой тематики. OpenAI также сообщила, что новая модель GPT-5.5 показывает улучшенные результаты в задачах, требующих контекстуального рассуждения, — именно это критично для финансового консультирования. Для оценки качества ответов компания разработала специализированный бенчмарк совместно с профильными экспертами.

Шаг вписывается в более широкую отраслевую тенденцию: генеративные чат-боты все чаще получают доступ к чувствительным пользовательским данным — медицинским, финансовым, персональным. OpenAI и Anthropic уже запустили инструменты в сфере здравоохранения, в мае 2026 года Perplexity представила собственный продукт для финансовых исследований на базе своего компьютерного агента. Финансовый сектор становится одним из ключевых направлений экспансии ИИ-компаний.

На первом этапе продукт доступен через веб-версию ChatGPT и приложение для iOS. OpenAI намерена доработать его на основе обратной связи от Pro-пользователей и только после этого открыть доступ для подписчиков Plus. Подход отражает осторожность компании в сегменте, где цена ошибки — как репутационной, так и регуляторной — существенно выше, чем в задачах общего назначения.

