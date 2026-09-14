OpenAI планирует в 2027 году публично показать собственного человекоподобного робота. Об этом гендиректор компании Сэм Альтман рассказал в интервью Fortune, подтвердив, что компания работает над таким устройством.

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Отвечая на вопрос о сроках, Альтман сообщил, что уже в следующем году компания устроит полноценную и «впечатляющую» демонстрацию. Однако появления таких роботов на улицах, по его оценке, придется ждать еще несколько лет.

Массового распространения человекоподобных роботов в быту и бизнесе, по словам главы OpenAI, также не стоит ждать в ближайшие годы.

В том же интервью Альтман рассказал и о других аппаратных проектах OpenAI — настольном гаджете и портативном устройстве, о которых уже сообщалось ранее.

По словам Альтмана, развитие голосовых моделей уже меняет привычный способ взаимодействия с компьютером: сотрудники OpenAI все чаще предпочитают голосовые команды набору текста с клавиатуры, поскольку так можно быстрее формулировать сложные инструкции.

Китайские компании в 2026 году также ускоряют развитие гуманоидной робототехники. The Economist в августе писал, что местные производители наращивают выпуск человекоподобных роботов и в ближайшие годы рассчитывают продать сотни тысяч таких устройств. По оценке Morgan Stanley, к 2030 году ежегодные продажи гуманоидов в Китае могут приблизиться к 450 тыс.

При этом The Economist отмечал, что полноценный коммерческий рынок гуманоидных роботов вряд ли сформируется в ближайшее десятилетие, а большинство выпущенных к 2030 году машин по-прежнему будут сталкиваться с базовыми техническими ограничениями — прежде всего в движении и ориентации в пространстве.

OpenAI таким образом присоединяется к гонке технологических компаний в сфере гуманоидной робототехники. Собственные проекты человекоподобных машин на сегодня развивают также другие игроки в США и Китае. При этом даже на фоне растущих инвестиций и увеличения производства участники рынка пока осторожно оценивают сроки массовой коммерциализации технологии.

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