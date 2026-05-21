OpenAI хочет, чтобы следующее поколение технологических компаний с первого дня строилось на ее инфраструктуре. На мероприятии Y Combinator 20 мая глава компании Сэм Альтман предложил каждому стартапу текущего набора токены OpenAI на $2 млн в обмен на долю в бизнесе. Партнер YC Тайлер Босмени назвал это «mic drop moment» — эффектным ходом, после которого в комнате уже нечего добавить. В нынешнем наборе акселератора около 169 стартапов.

Unsplash

Механика сделки необычная. OpenAI инвестирует не деньгами, а токенами — по сути, вычислительными ресурсами для работы с ее моделями. Доля будет определяться не сейчас, а на первом priced round — раунде с официальной оценкой компании, чаще всего Series A. Сделку оформляют через uncapped SAFE, то есть соглашение без потолка оценки. Для основателей это выглядит мягче, чем классическая сделка с фиксированной оценкой: чем дороже стартап будет стоить при конвертации, тем меньшую долю получит OpenAI.

Для OpenAI такая сделка работает сразу на двух уровнях. Во-первых, компания получает раннюю ставку на целый портфель стартапов и выигрывает, если часть из них вырастет. Во-вторых, и это может быть важнее, стартапы, получившие токены OpenAI, с высокой вероятностью останутся внутри ее экосистемы и не будут быстро переходить к конкурентам — Anthropic Claude Code, Google или другим провайдерам. Такой эффект привязки особенно силен на ранней стадии, когда технические привычки и архитектура продукта закладываются надолго.

У этой схемы есть и простая экономика для OpenAI. По мере удешевления инференса стоимость токенов для самой компании снижается, поэтому выданные сегодня вычислительные ресурсы завтра могут обходиться ей дешевле. А доля в стартапе, если он вырастет, останется реальным активом.

Читайте также OpenAI раздаст ChatGPT Plus всем гражданам Мальты бесплатно

У сделки есть и очевидные риски для основателей. Seed-инвестор Джейсон Калаканис предупредил, что OpenAI, получив доступ к данным о продукте через использование токенов, теоретически может скопировать идею и встроить похожий сервис в собственную экосистему. Этот страх не новый: он возникает почти каждый раз, когда стартапы слишком сильно зависят от крупной платформы. Впрочем, у Альтмана и без этой сделки давно есть тесная связь с YC: он раньше руководил акселератором и регулярно выступает перед его основателями.

Главное ограничение сделки — стартап получает токены, а не деньги. Если команда быстро «сожжет» весь бюджет OpenAI и не успеет построить работающий продукт, она останется без вычислительных ресурсов и уже отданной доли. Есть и другой риск: зависимость от одного провайдера ИИ-инфраструктуры. Для зрелых инвесторов такая концентрация обычно выглядит тревожно. При этом токены не заменяют кэш: первые сотрудники, юристы, операционные расходы и аренда требуют живых денег, а не вычислительных мощностей. Сам YC уже получает 7% за стандартный вход в программу, а на seed-раундах основатели нередко отдают еще значительную долю.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.