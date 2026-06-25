OpenAI и Broadcom анонсировали Jalapeno — первый ИИ-ускоритель, разработанный специально для OpenAI. Генеральный директор Broadcom Хок Тан заявил, что на испытаниях чип позволил примерно вдвое сократить затраты на вычисления по сравнению с GPU, которые обычно используют для запуска ИИ-моделей. OpenAI уже получила первые инженерные образцы и проводит их нагрузочные испытания.

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Jalapeno разработан с нуля преимущественно для инференса — этапа, на котором уже обученная модель обрабатывает запросы пользователей. Руководитель аппаратного направления OpenAI Ричард Хо назвал чип универсальным ускорителем, который сможет поддерживать будущие изменения в архитектуре больших языковых моделей.

По словам Хо, разработчики стремились совместить гибкость универсальных ускорителей со скоростью специализированных чипов.

Развертывание серийных чипов в дата-центрах Microsoft и других партнеров OpenAI начнется во второй половине 2026 года. Хок Тан также рассчитывает, что в 2027 году объем развернутой инфраструктуры превысит ранее заявленные 1,3 гигаватта, поскольку спрос со стороны корпоративных клиентов остается высоким.

OpenAI планирует потратить десятки миллиардов долларов на закупку чипов Broadcom, однако окончательная схема финансирования еще не согласована. Хо не раскрыл детали и сообщил, что условия сделки определят после того, как компании утвердят общий объем заказа.

Broadcom вместе с Apollo Global Management и Blackstone подготовила механизм проектного финансирования, который будет использоваться в том числе для поставок чипов OpenAI.

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При этом OpenAI продолжает закупать оборудование у Nvidia, AMD и Cerebras Systems. В начале 2026 года компания также привлекла $122 млрд в рамках нового раунда финансирования и решила направить часть средств на развитие инфраструктуры, включая чипы и дата-центры. Некоторые сделки OpenAI с поставщиками ранее критиковали за признаки замкнутой схемы финансирования, при которой инвестиции могут возвращаться партнерам через закупки их оборудования.

Следующее поколение Jalapeno партнеры планируют представить в 2028 году, а затем обновлять линейку ежегодно. По прогнозу Хока Тана, со временем ведущие разработчики передовых ИИ-моделей начнут создавать собственные специализированные ускорители.

Для OpenAI Jalapeno стал первым шагом к более тесному контролю над собственной технологической инфраструктурой — от архитектуры моделей до используемых ими чипов.

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