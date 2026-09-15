OpenAI купила калифорнийского разработчика технологий для камер смартфонов Glass Imaging, сумма сделки превысила $300 млн. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила The Wall Street Journal. Официальных заявлений сторон о сделке пока не поступало.

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Glass Imaging основана в 2019 году, штаб-квартира компании расположена в Лос-Альтосе (Калифорния). До сделки с OpenAI стартап привлек около $30 млн венчурных инвестиций. Основатели компании Зив Аттар и Том Бишоп ранее работали в Apple, где возглавляли команду, разработавшую функцию Portrait Mode для iPhone.

Технология Glass Imaging строится на использовании нейросетей для настройки под конкретные модели камерных модулей — компания обучает алгоритмы особенностям оптики и сенсоров разных смартфонов, чтобы улучшать качество снимка непосредственно в момент съемки, а не при последующей программной обработке.

Такой подход позволяет частично компенсировать физические ограничения миниатюрных камерных модулей смартфонов без увеличения размеров оптики.

Покупка Glass Imaging вписывается в череду шагов OpenAI по выходу на рынок собственных устройств. Компания, по данным СМИ, работает над несколькими аппаратными проектами — смартфоном, наушниками и ИИ-компаньоном.

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В 2025 году СЕО OpenAI Сэм Альтман и бывший главный дизайнер Apple Джони Айв объявили о совместной разработке устройства под кодовым названием io, после чего OpenAI выкупила компанию Айва за $6,5 млрд.

Приобретение специалистов по компьютерной оптике логично дополняет эту стратегию: для запуска физического устройства с камерой компании нужны собственные компетенции в обработке изображений, а не только в больших языковых моделях.

Тот факт, что цена покупки Glass Imaging превышает стоимость привлеченного ею финансирования в 10 раз, позволяет предположить, что сделка будет проходить по модели acqui-hire, когда компания, фактически, покупает не технологию или продукт, а команду основателей.

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