OpenAI закрыла сделку по приобретению стартапа NextSlide — разработчика сервиса, который с помощью ИИ превращает текстовые запросы, заметки и документы в готовые презентации. Команда компании перешла в подразделение, работающее над ChatGPT. Финансовые условия сделки стороны не раскрыли.
На сайте NextSlide размещено обращение основателя Ахмеда Бешри, где сервис описывается как инструмент, позволяющий превратить промпты, заметки, документы или результаты исследований в готовую редактируемую презентацию.
По словам Бешри, конечная цель проекта — сделать визуальные коммуникации доступнее и помочь большему числу людей ясно выражать идеи. В OpenAI команда планирует продолжать эту работу в рамках линейки продуктов компании.
Бешри уточнил в публикации на LinkedIn, что объявление появилось с задержкой в несколько месяцев — сама сделка была закрыта ранее в этом году. Публичное раскрытие подобных сделок с задержкой характерно для практики OpenAI: компания традиционно не комментирует условия большинства своих приобретений.
Для Бешри NextSlide — не первый проект, проданный крупному игроку. Ранее он был сооснователем Caper AI, разработчика умных тележек и технологий кассы без кассира; этот стартап в 2021 году приобрел Instacart.
Сделка укладывается в общую динамику M&A-активности OpenAI в 2026 году. По данным Crunchbase, к марту компания заключила шесть сделок — почти столько же, сколько за весь 2025 год, когда было закрыто восемь приобретений, включая покупку аппаратного стартапа io Джони Айва за 6,5 млрд долларов.
С 2023 года число подтвержденных приобретений OpenAI превысило полтора десятка. Для сравнения, основной конкурент компании — Anthropic — в 2026 году закрыл лишь одну сделку, купив стартап Vercept, разработчика ИИ-агентов для работы с интерфейсами.
Аналитики рынка связывают ускорение сделок OpenAI со стратегией закрытия функциональных пробелов: компания скупает не столько готовые продукты, сколько команды и технологии в смежных нишах — от разработческих инструментов до систем безопасности агентов.
Присоединение NextSlide вписывается в эту логику: продукты для автоматизированного создания контента становятся частью экосистемы ChatGPT наравне с инструментами для работы с кодом и данными.
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