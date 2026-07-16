OpenAI представила свое первое брендированное устройство — компактную панель Codex Micro стоимостью $230, предназначенную для работы с ИИ-ассистентом Codex. Модель разработана совместно с производителем программируемых клавиатур Work Louder и позволяет управлять несколькими задачами, которые одновременно выполняют ИИ-агенты.

OpenAI

Codex Micro получила шесть подсвечиваемых «клавиш агентов», которые показывают статус выполняемых задач, а также программируемые кнопки для часто используемых команд. С помощью джойстика можно запускать типовые сценарии работы в Codex, а отдельный регулятор позволяет менять уровень рассуждений модели, выбирая между быстрым ответом и более глубоким анализом задачи.

По замыслу OpenAI, устройство должно стать физическим «командным центром» для работы с агентами и избавить пользователя от постоянного переключения между задачами и окнами. При этом Codex Micro не заменяет программный интерфейс, а работает вместе с десктопным приложением ChatGPT, через которое подключается и настраивается.

OpenAI называет Codex Micro лимитированной коллаборацией с Work Louder, хотя точное количество выпущенных устройств компания не раскрывает. Поэтому новинка выглядит скорее нишевым аксессуаром для активных пользователей Codex и экспериментом с брендированным оборудованием, чем полноценным выходом на массовый рынок электроники.

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Куда масштабнее выглядит основной потребительский проект OpenAI в области устройств. Компания вместе с командой бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва разрабатывает портативную умную колонку без экрана. Она должна использовать возможности ChatGPT, а также получить камеры, датчики и подвижные механические элементы. Устройство пока находится на стадии разработки, поэтому его конструкция и набор функций еще могут измениться.

Работа над колонкой проходит одновременно с обострением юридического конфликта между OpenAI и Apple. В создании устройства участвуют бывшие инженеры и дизайнеры Apple, а сама корпорация на прошлой неделе подала иск против OpenAI и двух своих бывших сотрудников.

OpenAI

Apple утверждает в иске, что OpenAI пыталась систематически получать и использовать конфиденциальную информацию корпорации через бывших сотрудников, практику найма и взаимодействие с поставщиками. По версии Apple, эти сведения помогли OpenAI ускорить разработку собственных устройств. Компания обвинения отвергает и заявляет, что не заинтересована в использовании чужих коммерческих тайн.

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