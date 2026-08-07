OpenAI обновила ChatGPT для бесплатных пользователей. Теперь GPT-5.6 Luna станет основной моделью на тарифах Free и Go, а текстовые чаты будут доступны без ограничения по количеству запросов. Для сложных задач компания добавит кнопку «Подумайте», которая позволит модели глубже прорабатывать ответы.

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Для пользователей Plus и Pro OpenAI обновила GPT-5.6 Sol. По заявлению компании, модель стала точнее, лучше подбирает объем ответа в зависимости от сложности запроса и реже допускает фактические ошибки. Кроме того, появился новый ползунок, который позволяет выбирать глубину рассуждения — от быстрого ответа до более тщательного анализа.

В OpenAI утверждают, что во внутренних тестах ответы с хотя бы одной фактической ошибкой в вопросах финансов, медицины и права встречались на 62% реже у GPT-5.6 Luna и на 68% реже у GPT-5.6 Sol, чем у GPT-5.5 Instant. Компания также сообщила, что ChatGPT еженедельно используют 1 млрд человек.

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Параллельно DeepSeek выпустила обновленную модель V4-Flash, которая в тестах Artificial Analysis оказалась значительно дешевле многих конкурентов. Модели сравнивали в режиме рассуждения с максимальным уровнем вычислительных усилий.

Стоимость 1 млн входных токенов V4-Flash составляет $0,14, а 1 млн выходных — $0,28. При расчете стоимости выполнения целого задания разрыв оказался еще заметнее: один тест Artificial Analysis в среднем обходился модели DeepSeek примерно в $0,03. Для сравнения, у Kimi K3 этот показатель составил $0,86, у GPT-5.6 Sol — $1,86, а у Claude Fable 5 от Anthropic — $3,15.

В тестах Artificial Analysis одно задание с V4-Flash в среднем обходилось примерно в 62 раза дешевле, чем с GPT-5.6 Sol, и в 105 раз дешевле, чем с Claude Fable 5.

Artificial Analysis считает, что стоимость выполнения целого задания дает более реалистичное представление о расходах на ИИ, чем одни только тарифы за токены. Итоговая цена зависит не только от стоимости входных и выходных токенов, но и от их количества и объема вычислений, необходимых модели для решения задачи.

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