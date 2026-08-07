Китайская компания Alibaba планирует изменить условия использования следующей версии своей открытой ИИ-модели Qwen. Крупным пользователям придется делиться с компанией частью дохода, который они получают благодаря модели, сообщили Reuters два источника, знакомые с планами Alibaba.

Ban Daisy, Unsplash

По данным собеседников агентства, новые правила могут вступить в силу уже на следующей неделе. Они коснутся компаний, которые используют модель для коммерческих сервисов. Размер доли выручки, которую Alibaba планирует получать, пока не определен, поскольку переговоры продолжаются.

Qwen3.8-Max будет распространяться с открытым исходным кодом и доступными параметрами обученной системы. Разработчики смогут скачивать ее, запускать на собственных мощностях и адаптировать под свои задачи.

Ранее Alibaba брала плату за использование своих моделей через собственную облачную платформу. При этом большинство открытых моделей можно было запускать на инфраструктуре клиентов без отдельной платы.

Читайте также DeepSeek выпустила одну из самых дешевых ИИ-моделей в мире

Похожую схему недавно выбрала китайская ИИ-компания Moonshot. Ее модель Kimi K3 распространяется с открытыми весами, но лицензия предусматривает коммерческое соглашение для компаний, которые продают модель как сервис и получают от этого более $20 млн в год. По словам одного из источников Reuters, Moonshot может получать до 30% выручки от таких партнеров.

Теперь на аналогичную модель монетизации рассчитывает и Alibaba, однако размер отчислений пока неизвестен.

Китайские разработчики ИИ тем самым ищут способы зарабатывать на открытых моделях, которые можно свободно загружать и запускать самостоятельно. Доход компании могут получать от крупного коммерческого использования, а также от дополнительных услуг, связанных с развертыванием и оптимизацией моделей.

Reuters сравнивает такой подход с моделью freemium (free — «свободно» или «бесплатно» и premuim — «премиальный»): базовый продукт доступен бесплатно или недорого, а за интенсивное коммерческое использование и дополнительные возможности компании платят.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.