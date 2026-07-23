OpenAI объявила о планах потратить $750 млрд на инфраструктуру до 2030 года — на 25% больше прежней оценки, сообщил The Wall Street Journal. Пересмотр бюджета происходит на фоне сообщений о том, что проект дата-центров Stargate забуксовал.

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Первым крупным объектом новой программы станет дата-центр Project Camellia в штате Джорджия стоимостью $20 млрд. Кампус на 1400 акрах (5,67 км²) к северо-западу от Саванны будет потреблять не менее 3,2 гигаватт мощности от энергокомпании Georgia Power. Генерирующие мощности планируется вводить в строй с 2028 по 2032 год.

В OpenAI заявили, что полностью оплатят инфраструктурные и энергетические расходы по проекту — это условие связано с правилом, которое комиссия по коммунальным услугам Джорджии приняла годом ранее, запретив перекладывать на других потребителей издержки, связанные с новыми клиентами энергосетей мощностью свыше 100 мегаватт.

В Georgia Power в свою очередь сообщили, что OpenAI обязалась снижать потребление энергии до 1 гигаватта в периоды пиковой нагрузки на сеть. Компания также получила от властей округа Эффингем налоговую льготу на недвижимость в размере 50% сроком на 15 лет. Ни OpenAI, ни Georgia Power пока не раскрыли, какие именно источники энергии будут обеспечивать работу дата-центра.

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Регуляторные документы дают частичный ответ. В декабре Georgia Power получила от комиссии разрешение на производство дополнительных почти 10 гигаватт и заявила, что рассчитывает законтрактовать весь объем мощностей до конца 2026 года. Сделка с OpenAI покрывает около трети этого объема.

Согласно поданным энергокомпанией документам, основной прирост мощностей обеспечит природный газ: компания построит или закупит у сторонних поставщиков около 5,8 гигаватт газовой генерации (это как 5–6 энергоблоков атомных станций типа Балаковской или Калининской АЭС). Причем четверть придется на менее экологичные простые газовые турбины.

В совокупности новые мощности более чем удвоят существующий газовый парк Georgia Power, а оставшуюся часть обеспечат накопители энергии и солнечная генерация.

Хотя поставки электроэнергии от Georgia Power ожидаются к 2028 году, в OpenAI не назвали сроки запуска первых GPU — они могут появиться раньше благодаря найму Бретта Мэйо, ответственного за строительство дата-центров. Ранее Мэйо работал в xAI и курировал дата-центр Colossus в Мемфисе.

Проект Colossus стал прецедентом претензий к экологическим последствиям подобных строек: по данным иска, поданного NAACP и Southern Environmental Law Center, дата-центр xAI эксплуатирует десятки газовых турбин без необходимых разрешений, ссылаясь на исключения из федеральных норм по чистоте воздуха. Это создает дополнителные риски для нового ЦОД OpenAI в Джорджии.

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