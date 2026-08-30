Компания OpenAI объявила о намерении прекратить сотрудничество с разработчиком ИИ-инструмента для программирования Cursor после того, как сервис перешел под контроль SpaceX. Согласно заявлению OpenAI в социальной сети X, компания уведомила Cursor о планах свернуть контракт, предусматривающий предоставление доступа к моделям OpenAI, с предполагаемой датой прекращения 12 ноября.

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В официальном заявлении OpenAI указала, что решение связано с отсутствием уверенности в том, что SpaceX будет использовать технологии компании в соответствии с условиями пользовательского соглашения.

Причиной таких опасений в компании назвали опыт взаимодействия с другими структурами, связанными с Илоном Маском. В частности, OpenAI напомнила, что после приобретения платформы Twitter, которая сейчас входит в структуру SpaceX, компания нарушила условия действовавшего на тот момент контракта с OpenAI.

Также в заявлении отмечается, что ранее в 2026 году Маск публично признал факт нарушения условий использования технологий OpenAI со стороны xAI, которая также была интегрирована в SpaceX.

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По данным компании, действующий контракт с Cursor содержит ограниченное по времени положение, позволяющее расторгнуть соглашение в случае смены контроля над партнером.

OpenAI заявила, что предоставила максимально возможный по условиям договора срок уведомления, чтобы разработчики, использующие Cursor, могли дольше сохранять прямой доступ к моделям компании. При этом в OpenAI подчеркнули, что дальнейшие новые модели, включая ожидаемую разработку под названием Astra, компания предоставлять Cursor не намерена.

Сделка по приобретению материнской компании Cursor — Anysphere — со стороны SpaceX оценивается в $60 млрд и была закрыта в полностью акционерной форме. По данным открытых источников, опционное соглашение по сделке было раскрыто в апреле 2026 года, официально объявлено в июне, а закрытие сделки состоялось в августе.

Столь высокая оценка отражает динамику роста Cursor: по оценкам отраслевых источников, годовая выручка компании к концу апреля достигла около $3 млрд, а по внутренним прогнозам могла превысить $6 млрд к концу года, в том числе за счет корпоративных контрактов.

OpenAI отдельно отметила, что за почти четыре года сотрудничества с Cursor у компании сложилось уважительное отношение к команде и продукту, а решение о прекращении партнерства она назвала непростым.

В компании подчеркнули, что наибольшее влияние решение окажет на разработчиков, использующих модели OpenAI через Cursor, и заявили о готовности оказать им поддержку при переходе на альтернативные варианты доступа, включая собственные API-ключи OpenAI и расширения компании для среды разработки Cursor.

Решение OpenAI прозвучало на фоне усиления конкуренции на рынке ИИ-инструментов для разработки программного обеспечения, где крупные технологические компании и стартапы наращивают усилия по созданию систем для генерации, проверки и модификации кода. Сама OpenAI в последнее время также расширяет собственную линейку продуктов в этом направлении.

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