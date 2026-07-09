OpenAI объявила о начале ограниченного превью линейки GPT-5.6. В нее вошли флагманская модель Sol, сбалансированная для повседневных задач Terra и самая доступная в семействе Luna. По данным компании, Terra показывает производительность, сопоставимую с GPT-5.5, при вдвое меньшей стоимости, а Luna предлагает базовые возможности линейки по минимальной цене.

OpenAI/X

OpenAI называет GPT-5.6 Sol своей самой мощной моделью на сегодня и отдельно выделяет ее возможности в программировании, биологии и кибербезопасности. В задачах для разработчиков модель показала лучший результат на Terminal-Bench 2.1, где проверяются работа с командной строкой, планирование и использование инструментов.

В биологии GPT-5.6 Sol также обошла GPT-5.5 на GeneBench v1. Этот бенчмарк оценивает долгие задачи в геномике и количественной биологии, а новая модель справилась с ними при меньшем расходе токенов.

Отдельный акцент в релизе сделан на кибербезопасности. OpenAI утверждает, что GPT-5.6 Sol лучше справляется с длительными задачами, связанными с поиском уязвимостей и анализом эксплойтов. На ExploitBench модель показала результат, сопоставимый с Mythos Preview, но использовала примерно в три раза меньше выходных токенов.

При этом OpenAI подчеркивает, что GPT-5.6 Sol не пересекла порог «критической» киберугрозы по внутренней шкале Preparedness Framework. В тестах на Chromium и Firefox модель находила уязвимости и отдельные элементы эксплойтов, но в условиях проверки не смогла самостоятельно собрать полноценную работающую цепочку атаки.

Поскольку эти оценки проводит и интерпретирует сама OpenAI, а независимая проверка всех результатов пока не раскрыта, к заявленным показателям стоит относиться с осторожностью.

Для противодействия возможным злоупотреблениям OpenAI внедрила многоуровневую систему защиты:

модель обучили отказываться от помощи в запрещенных киберзадачах;

внедриликлассификаторы, приостанавливающие генерацию при подозрении на нарушение;

добавили анализ на уровне аккаунтов для выявления системных паттернов злоупотреблений.

По данным OpenAI, на проверку защитных механизмов компания направила более 700 тыс. GPU-часов в пересчете на Nvidia A100. Эти мощности использовали для автоматизированного red teaming — поиска способов обойти ограничения модели в разных сценариях. Дополнительно OpenAI привлекла сторонних экспертов для ручного тестирования.

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На этапе превью доступ к GPT-5.6 получили только доверенные партнеры и организации через API и Codex. По заявлению OpenAI, такой порядок выбран по запросу властей США в рамках обсуждения кибербезопасности новых моделей.

OpenAI заявляет, что не рассматривает такой порядок согласования с государством как долгосрочную практику. Компания планирует расширить доступ к моделям для пользователей ChatGPT, Codex и API, однако в справке OpenAI отдельно указано, что дата общего запуска пока не объявлена.

Компания также раскрыла тарифы. GPT-5.6 Sol стоит $5 за 1 млн входных токенов и $30 за 1 млн выходных, Terra — $2,5 и $15 соответственно, Luna — $1 и $6.

Помимо этого, OpenAI объявила, что в июле GPT-5.6 Sol заработает на инфраструктуре Cerebras со скоростью до 750 токенов в секунду. На первом этапе доступ к этой версии получат только отдельные клиенты.

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