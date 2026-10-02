OpenAI представила две новые функции для покупок в ChatGPT: виртуальную примерку одежды и аксессуаров, а также «Избранное», где пользователи смогут сохранять понравившиеся товары.

Roberta Sant Anna, Unsplash

Виртуальная примерка позволяет загрузить селфи или фотографию в полный рост и посмотреть, как на пользователе будет выглядеть выбранная вещь. Функция появится в результатах поиска ChatGPT в виде кнопки «Примерить». При этом необязательно искать товар непосредственно через ChatGPT: можно загрузить фотографию или скриншот вещи с сайта магазина и попросить ИИ показать, как она будет выглядеть на человеке.

Для обработки изображений OpenAI использует модель ChatGPT Images 2.5, представленную ранее. По данным компании, она лучше справляется с редактированием изображений, создает более естественное освещение и детализированные текстуры, а также быстрее генерирует результаты.

Вторая функция — «Избранное». Пользователи смогут сохранять найденные товары в специальную библиотеку и возвращаться к ним позже. В сохранении также будут доступны изображения, созданные во время виртуальной примерки.

ChatGPT сможет помогать с покупками и другими способами. Например, пользователь может описать желаемый стиль, после чего попросить ИИ подобрать вещи для образа. Можно также загрузить фотографию наряда знаменитости и попросить найти похожие или конкретные вещи, которые можно приобрести.

Таким образом, OpenAI постепенно расширяет роль ChatGPT в процессе онлайн-шопинга — от поиска товаров и идей до визуализации того, как выбранная вещь будет выглядеть на пользователе.

При этом компания уже экспериментировала с более прямым участием ChatGPT в покупках. Одной из таких идей была функция мгновенной оплаты, однако OpenAI впоследствии отказалась от нее после того, как она не показала ожидаемой эффективности.

Новые функции появились на фоне активного развития ИИ-инструментов для онлайн-шопинга. В частности, Google уже запустил собственную функцию виртуальной примерки одежды. Поэтому теперь ChatGPT предстоит конкурировать с уже существующими сервисами за роль помощника не только в поиске товаров, но и в выборе одежды и создании образов.

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