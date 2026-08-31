Китайский разработчик ИИ-инфраструктуры OpenCSG привлек несколько сотен миллионов юаней в раунде Pre-A. Средства компания вложит в инфраструктуру с открытым исходным кодом, платформы для ИИ-агентов, международное сообщество разработчиков и городские ИИ-проекты.

Aakash Dhage, Unsplash

В раунде участвовали Jing’an Capital, Shibei Hi-Tech, Xuhui Capital и Huanghai Financial Holding. Ранее в OpenCSG уже вложились Lenovo Capital, Beijing Guoxin Zhongshu и Zhongke Shengzhe.

OpenCSG была основана в 2023 году и разрабатывает инструменты для запуска ИИ-систем внутри организаций. Клиенты могут хранить и разворачивать модели, работать с данными и создавать агентов на собственных серверах. Иными словами, компания предлагает предприятиям, промышленным паркам и городам держать ключевые модели и данные «у себя», а не полностью зависеть от внешних облачных платформ.

Модели, агенты и открытый код

После нового раунда OpenCSG намерена сосредоточиться на трех направлениях:

Sovereign Hugging Face — инфраструктура, которую компании и государственные заказчики смогут развернуть на собственных серверах. Модели, данные и ИИ-агенты в таком случае остаются под контролем клиента, который сам управляет доступом к ним.



— инфраструктура, которую компании и государственные заказчики смогут развернуть на собственных серверах. Модели, данные и ИИ-агенты в таком случае остаются под контролем клиента, который сам управляет доступом к ним. Agentic Hugging Face — единая платформа для разработки и управления ИИ-агентами на всех этапах их работы. Она должна объединить модели, наборы данных, код, промпты, рабочие процессы, инструменты и интерфейсы MCP, через которые агенты подключаются к внешним системам.



— единая платформа для разработки и управления ИИ-агентами на всех этапах их работы. Она должна объединить модели, наборы данных, код, промпты, рабочие процессы, инструменты и интерфейсы MCP, через которые агенты подключаются к внешним системам. Open Source Hugging Face — экосистема, построенная по модели Open Core. Базовые компоненты остаются открытыми, а платные продукты предлагают корпоративные функции, развертывание в закрытой инфраструктуре и решения для отдельных отраслей.

OpenCSG уже собрала линейку из четырех продуктов. CSGHub предназначен для управления моделями, наборами данных и другими ИИ-активами, CSGLite — для локального запуска моделей, AgenticHub — для разработки агентов и повторного использования рабочих процессов, а CSGClaw организует совместную работу нескольких агентов над сложными задачами.

По данным самой OpenCSG, аудитория ее экосистемы превышает 3,9 млн разработчиков и других пользователей. На платформе размещено более 200 тыс. моделей и 20 тыс. наборов данных. Каталог также пополняют промпты, ИИ-агенты, рабочие процессы и компоненты MCP, через которые модели могут взаимодействовать с внешними данными и сервисами.

На этой базе OpenCSG строит коммерческую модель Open Core. Базовые разработки доступны в открытом коде и развиваются при участии сообщества, а зарабатывать компания рассчитывает на корпоративных функциях, частных развертываниях и отраслевых решениях. По задумке OpenCSG, доход от платных продуктов должен финансировать дальнейшую работу над открытой частью платформы.

OpenCSG сообщает, что уже ведет работу в Пекине, Шанхае, Шэньчжэне, Ичане, Чунцине, Яньчэне, Гонконге, Сингапуре и городе Дунфан на Хайнане. На уровне городов и промышленных парков компания предлагает объединять в одной системе открытые технологии, местные данные, вычислительные мощности и инструменты управления агентами. После раунда OpenCSG планирует перенести эту модель на новые площадки.

Инвесторы считают, что OpenCSG переходит от проверки технологий к ускоренной коммерциализации; следующий шаг — масштабировать внедрения в городах и промышленности. Задача будет непростой: рынок ИИ-инфраструктуры быстро меняется и остается высококонкурентным, а модели Open Core еще предстоит показать, смогут ли платные корпоративные продукты стабильно финансировать открытые разработки.

Отдельной задачей после раунда станет международное расширение. OpenCSG рассчитывает привлечь больше разработчиков за пределами Китая и вывести китайские технологии с открытым кодом на глобальный рынок. Приоритетные страны, сроки экспансии и ожидаемую долю зарубежной выручки компания не раскрыла.

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