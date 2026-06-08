Оперативная память быстро дорожает из-за растущего спроса со стороны индустрии искусственного интеллекта. По данным Kuaitech, в крупных апрельских контрактах 16-гигабайтные модули DDR5 для ПК стоили около $35 за единицу, прибавив 6% за месяц. Цены растут уже четыре месяца подряд.

Еще полгода назад такая память стоила около $10. За шесть месяцев она подорожала примерно в 3,5 раза.

Главная причина — перераспределение производственных мощностей у крупнейших игроков рынка. Samsung Electronics, SK Hynix и Micron наращивают выпуск HBM-памяти — более дорогой и прибыльной памяти для ИИ-серверов и ускорителей. Из-за этого у производителей остается меньше мощностей для массовых DDR4 и DDR5.

Дополнительное давление на цены создает быстрое расширение рынка дата-центров. По прогнозу Omdia, мировые инвестиции в оборудование для центров обработки данных будут ежегодно расти в среднем на 17% и к 2030 году достигнут $1,6 трлн.

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Подорожание затронуло и предыдущее поколение памяти. По данным Nikkei, собранным более чем у десяти участников рынка, оптовая стоимость 8-гигабайтных модулей DDR4 во втором квартале оказалась примерно вдвое выше, чем кварталом ранее.

После сокращения выпуска DDR4 у трех крупнейших производителей рынок стал сильнее зависеть от тайваньской Nanya Technology. Но ее мощности заметно уступают возможностям лидеров отрасли, поэтому полностью закрыть выпадающие объемы компания не может.

Ситуацию осложняет и спрос со стороны корпоративных заказчиков. В марте японская Kioxia объявила об инвестициях в Nanya Technology и заключила долгосрочное соглашение на закупку DRAM. По данным источников рынка, складские запасы Nanya также сокращаются. Из-за этого поставки компании в следующем году могут снизиться примерно на 30%, а дефицит памяти на рынке сохранится.

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