Одной из самых востребованных в мире технических профессий является оператор беспилотных летательных аппаратов. CNBC изучил самые актуальные и передовые профессии, связанные с беспилотниками, в трех различных отраслях. От спасательных операций, съемок видеороликов о путешествиях до осмотра зданий на наличие следов коррозии — все они работают с помощью одной технологии: дронов.

Согласно данным компании Drone Industry Insights, которая занимается исследованием рынка беспилотников, рынок коммерческих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) к 2030 году составит $54,6 млрд.

Спрос на операторов таких аппаратов растет вместе с ростом всей отрасли. В отчете PwC за 2018 год говорится, что 650 тыс. рабочих мест могут быть связаны с широким распространением беспилотников.

Операторы БПЛА востребованы во многих отраслях — от строительства и недвижимости до транспорта и обороны. CNBC встретился с тремя из них:

Кевин Чанг — старший оператор беспилотника в компании Singapore Inspection and Engineering. Он проверяет здания на наличие дефектов и коррозии.

Тонг Чук Фунг специализируется на полетах БПЛА с видом от первого лица. Это подразумевает управление дроном с точки зрения пилота, что гораздо более практично, чем обычное управление дроном.

Нг Айк Тонг провел более 20 спасательных миссий, занимая должность директора по технологиям в компании NACT Engineering. Он также специализируется на создании аксессуаров для дронов, которые меняют их возможности.

По словам источника, быть оператором беспилотника — это не только летать, но и внедрять технологические решения в свои машины. ИИ — один из таких примеров, который Чанг считает неотъемлемой частью своей работы.

Операторы БПЛА, которые изучают здания, должны убедиться в четкости каждого изображения, которые они собирают за день. Как только это будет сделано, можно переходить к программному обеспечению, в котором используется искусственный интеллект для выявления дефектов. Наиболее распространенными, по их словам, являются трещины, коррозия, сколы, а также растительность, растущая на фасаде.

При этом традиционный метод заключается в использовании цифровых камер и биноклей, чтобы собрать все эти изображения фасадов. А затем для постобработки нужно просмотреть отдельные изображения, чтобы выявить дефекты самостоятельно.

Популярность технологии набирает обороты и постоянно совершенствуется. Ранее корейские исследователи разработали систему зрения для автономных дронов и роботов, вдохновленную уникальным строением кошачьего глаза. Новая технология улучшает видимость в различных условиях освещения, способствуя более эффективному обнаружению и распознаванию объектов.