Введение дополнительной платы за международный трафик сверх 15 ГБ в месяц в мобильных сетях снова сдвигается. Об этом РБК рассказали три источника на телеком-рынке. Два собеседника говорят, что запуск перенесут ближе к осени. Еще один источник считает, что решение могут отложить до завершения выборов в Госдуму, которые пройдут 18−20 сентября.

В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев предложил операторам брать плату за международный трафик сверх лимита как меру против VPN-сервисов. Операторы относят VPN-трафик к международному. Изначально запуск планировали до 1 мая, затем срок сдвинули на 1 июня, поскольку компаниям нужно было протестировать и настроить системы.

По закону операторы должны уведомлять абонентов об изменении тарифов за десять дней. Если бы новые правила заработали 1 июня, уведомления должны были появиться до 21–22 мая. На момент публикации МТС, «Т2 Мобайл», «МегаФон» и «ВымпелКом» этого не сделали и отказались от комментариев.

С конца марта давление на VPN-сервисы усилилось. Операторы отключили пополнение Apple ID со счета телефона, а около 20 владельцев зарубежных каналов связи согласились не расширять их в сторону Европы. С середины апреля «Госуслуги», «Макс», Ozon, Wildberries и ряд онлайн-кинотеатров начали ограничивать доступ для пользователей с включенным VPN.

Эксперты говорят, что операторам нужно доработать биллинг, изменить тарифы и настроить учет зарубежного трафика. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что создать единый механизм подсчета международного трафика будет сложно. Слишком жесткие ограничения, по его оценке, могут привести к оттоку абонентов.

