Введение платы за международный мобильный трафик свыше 15 Гб в месяц, запланированное на 1 мая 2026 года, могут перенести. В середине апреля операторы связи на встречах с Минцифры заявили, что не успевают технически реализовать новые требования, сообщили источники «Ведомостей». При этом сам механизм до сих пор не оформлен нормативно.

Главная сложность связана с биллингом. Компаниям нужно перестроить системы так, чтобы они в реальном времени определяли направление трафика, корректно начисляли плату и учитывали разные тарифы. По словам собеседников, часть рынка готова запуститься в мае, но другим игрокам понадобится время как минимум до осени.

О возможном введении новой платы в конце марта писал Forbes. По данным издания, министр цифрового развития Максут Шадаев предложил с 1 мая тарифицировать международный трафик сверх 15 Гб. «Би-би-си» со ссылкой на источник сообщала, что дополнительный гигабайт мобильного VPN-трафика может стоить в среднем 150 руб. Для операторов такой трафик определяется как зарубежный.

31 марта Шадаев говорил, что министерство реализует меры по снижению использования VPN в России, но не поддерживает наказание пользователей. Позже, 16 апреля, около 20 телекомкомпаний на совещании с министром подписали мораторий на расширение зарубежных каналов связи, сообщал РБК. В те же дни крупные российские сервисы начали предупреждать пользователей о сбоях при включенном VPN.

Читайте также Операторы связи заморозили каналы в Европу на фоне роста VPN-трафика

По словам участников обсуждения, компании просили дать несколько месяцев на адаптацию тарифов и настройку систем. Один из источников не исключает, что компромиссным сроком может стать 1 сентября, а в крайнем случае — 2028 год.

Отдельные споры вызывает сам учет международного трафика. Часть российских сайтов и приложений использует иностранные IP-адреса, поэтому определить происхождение данных не всегда просто. Кроме того, используется CDN Google — сеть серверов, ускоряющая доставку контента. Если такие серверы находятся в России, трафик фактически выглядит внутренним.

После замедления YouTube пользователи стали активнее использовать VPN, что дополнительно осложняет расчеты. До конца неясно и то, как операторы должны действовать после превышения лимита: снижать скорость, автоматически списывать деньги или отключать интернет.



Гендиректор «TMT консалтинга» Константин Анкилов отмечает, что для запуска новой схемы придется учитывать направление трафика для каждого из 180 млн пользователей мобильного интернета и менять тарифные планы. Глава Telecom Daily Денис Кусков также считает, что системам нужна серьезная доработка.

Независимый аналитик Алексей Бойко оценивает сроки внедрения в несколько месяцев, а в отдельных случаях — до полугода.

По оценке Анкилова, активный абонент в среднем использует 25–30 Гб интернета в месяц, причем большая часть приходится на российские сервисы. Поэтому лимит в 15 Гб нельзя назвать слишком низким. Кусков добавляет, что такой объем VPN-трафика обычно набирается только при почти постоянном использовании VPN — например, для работы с иностранными нейросетями, скачивания фильмов или активного просмотра YouTube.

Источник, близкий к одному из операторов, добавил, что у пользователей без раздельного туннелирования весь трафик может считаться зарубежным.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.