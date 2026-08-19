Российские банки с 1 сентября начнут подключать клиентов к операциям с цифровым рублем. Для граждан такие операции будут бесплатными, а для компаний комиссии окажутся ниже действующих банковских тарифов, рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Что такое цифровой рубль и зачем он нужен

Потенциальный эффект от распространения цифрового рубля экономисты Центрального университета оценили в 423 млрд руб. ежегодно. Основная часть, до 348 млрд руб., может прийтись на компании реального сектора. Экономисты связывают возможный эффект с сокращением расходов на расчеты, ускорением переводов, автоматизацией отдельных операций и более эффективным управлением денежными потоками. Для банков потенциальная выгода оценивается еще в 75 млрд руб.

Массовый запуск станет следующим этапом после пилотного использования цифрового рубля. Пока система будет охватывать крупнейшие банки, но в дальнейшем круг участников должен расширяться. Одновременно ЦБ планирует развивать инфраструктуру и новые финансовые продукты на базе цифровой валюты.

Какие банки подключат к цифровому рублю с 1 сентября

На старте к системе должны присоединиться 12 системно значимых банков. По словам Бакиной, все они технически готовы к запуску. На эти кредитные организации приходится более 80% платежного рынка. Клиенты смогут открывать цифровые счета и совершать с ними операции. Еще девять банков, имеющих статус значимых на рынке платежных услуг, также должны предоставить клиентам такую возможность. Большинство из них уже работает в рамках пилота.

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Комиссия за переводы цифровым рублем для физлиц и бизнеса

Для бизнеса использование цифрового рубля тоже будет связано с комиссией, однако она, по оценке ЦБ, окажется небольшой по сравнению с тарифами на аналогичные операции в традиционной банковской системе. Точные ставки регулятор пока не раскрыл.

Как изменится модель цифровых кошельков к 2029 году

При этом нынешняя модель работы цифровых кошельков в дальнейшем может измениться. В июле «Ведомости» сообщали, что примерно с 2029 года банки смогут экспериментально размещать такие кошельки на собственном балансе. Сейчас они учитываются на балансе Банка России. Эксперимент предполагается проводить около двух лет, после чего ЦБ решит, станет ли эта схема постоянной.

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