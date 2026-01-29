Вторая попытка продажи ключевых активов московского аэропорта Домодедово завершилась сделкой. Как сообщили организатор торгов по продаже аэропорта — банк ПСБ — и электронная торговая площадка РТС-тендер, победителем торгов стала компания «Перспектива» — стопроцентная «дочка» другого крупного авиаузла, Международного аэропорта Шереметьево.

Илья Питалев / РИА Новости

Официальное объявление о результатах, как ожидается, состоится 30 января. По данным одного из собеседников РБК, итоговая цена продажи составила около 66 млрд руб. Это ровно половина от стартовой стоимости лота, которая была установлена на уровне 132,2 млрд руб.

Торги, начавшиеся 29 января около 15:00 по московскому времени, проходили по «голландской» схеме — с понижающим шагом. Цена снижалась с каждым новым предложением на 10% от начальной суммы, то есть примерно на 13,2 млрд руб. за шаг. Минимально допустимой ценой, ниже которой актив не мог быть продан, являлся порог в 66,1 млрд руб.

К участию в аукционе были допущены не все претенденты. Ранее из списка участников были исключены АО «Альма», ООО «Аргана» и частное лицо, продюсер Радио РБК Евгений Рыбалкин из-за отсутствия полного пакета документов и задатка. Как сообщалось ранее, главными претендентами считались структуры, связанные с двумя другими крупнейшими аэропортами Москвы — Шереметьево и Внуково.

Это уже вторая попытка продать актив. Предыдущий аукцион, запланированный на 20 января 2026 года, был отменен, так как единственный претендент — индивидуальный предприниматель Евгений Богатый — также не получил допуска к участию.

Аэропорт Домодедово находился под контролем государства с лета 2025 года. Тогда Арбитражный суд Московской области по иску Генеральной прокуратуры обратил в доход государства ООО «ДМЕ холдинг», владеющий активами аэропорта.

Иск был подан к компаниям группы «Домодедово» и ее бенефициарам — миллиардерам Дмитрию Каменщику и Валерию Когану. Генпрокуратура утверждала, что они, будучи налоговыми резидентами других государств, контролировали стратегическое предприятие и выводили прибыль за рубеж.

