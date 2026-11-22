Возможность сохранять баланс между работой и личной жизнью впервые стала главной причиной, по которой сотрудники готовы сменить работодателя. Этот фактор, согласно исследованию, оказался даже важнее размера заработной платы. К такому выводу пришли аналитики международной рекрутинговой компании Adecco Group. В исследовании Global Workforce of the Future 2026 приняли участие 40,5 тыс. работников из 36 стран и 21 отрасли экономики.

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На втором месте среди причин для смены работы оказалась возможность самостоятельно определять рабочий график, на третьем — удаленный формат работы. Повышение заработной платы опустилось на четвертую позицию.

Впервые за семь лет проведения исследования финансовая мотивация уступила условиям труда. При этом опрос не показывает, какой частью дохода сотрудники действительно готовы пожертвовать ради более удобного графика.

Одновременно работники стали менее довольны условиями труда по сравнению с предыдущим годом. Особенно заметно снизилась удовлетворенность возможностью выбирать место работы и распределять рабочее время.

Эти изменения происходят на фоне возвращения сотрудников в офисы: крупные корпорации постепенно ужесточают требования к присутствию на рабочем месте после нескольких лет распространения удаленного и гибридного форматов.

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Генеральный директор Adecco Group Дени Машюэль в интервью The Guardian отметил, что работодатели сталкиваются с трудностями при попытках полностью вернуть персонал в офис. Жесткие требования к присутствию пять дней в неделю, по его мнению, противоречат ожиданиям значительной части работников. Для компаний это создает дополнительные сложности с наймом и удержанием специалистов.

Еще одним фактором трансформации рынка труда стало распространение искусственного интеллекта. По данным Adecco, в 2026 году ИИ-агенты использовали в работе 74% респондентов против 64% годом ранее. При этом 66% работников сообщили, что внедрение нейросетей изменило требования к их профессиональным навыкам.

Сотрудники компаний, которые успешно встроили ИИ в рабочие процессы, экономят на 20% больше времени, чем работники организаций с менее эффективной интеграцией технологий. Однако далеко не всегда автоматизация приводит к снижению нагрузки. Высвободившееся время работодатели могут использовать для увеличения числа задач, что способно усилить недовольство персонала.

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Несмотря на растущую потребность в новых навыках, доля сотрудников, которые проходят обучение работе с ИИ, сократилась с 77% до 67% за год. Среди пользователей нейросетей, которые прошли соответствующую подготовку, 93% отметили повышение собственной производительности. Среди остальных этот показатель составил 47%.

Результаты исследования указывают на изменение конкуренции за сотрудников. Одного повышения зарплаты может оказаться недостаточно, если компания предлагает неудобный график, ограничивает самостоятельность работников и увеличивает нагрузку. Возможность гибко распоряжаться своим временем становится самостоятельным преимуществом работодателя, особенно на фоне автоматизации и изменения привычных профессиональных обязанностей.

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