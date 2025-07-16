Большинство российских геймеров отмечают рост популярности русского фольклора в поп-культуре и положительно относятся к его современным интерпретациям в играх, кино и мультфильмах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного игровым издателем Astrum Entertainment среди 9277 игроков, приуроченного к Единому дню фольклора. Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

Согласно данным исследования, для 72% респондентов фольклор ассоциируется со сказками, былинами и легендами. Также популярны ассоциации с мифологическими персонажами (58%) и народными песнями, танцами и обрядами (61%). Меньше всего (12%) связывают фольклор с современными формами контента, например мемами.

Среди самых узнаваемых героев геймеры выделили Деда Мороза и Снегурочку (25%), Ивана-дурака (15%) и Илью Муромца (13%). Главными злодеями названы Кощей Бессмертный (40%) и Баба-яга (30%), тогда как Тугарин Змей и Кикимора оказались менее популярны.

Большинство опрошенных (77%) уверены, что интерес к фольклору в российской поп-культуре продолжит расти. При этом 87% относятся к этому тренду положительно. Половина респондентов иногда замечает отсылки к фольклору в медиа, а 13% видят их постоянно. Игры с фольклорными сюжетами вызывают особый интерес у 65% геймеров, а 68% хотели бы чаще видеть сказочных персонажей в поп-культуре.

Читайте также Геймеры готовы поддержать отечественного производителя, но не в ущерб качеству

Среди причин популярности фольклорных игр респонденты выделили ностальгию по детским сказкам (82%), знакомых персонажей (51%) и необычный сеттинг (31%). Три четверти опрошенных хотят чаще видеть в играх сказочные локации, 37% — сюжеты на основе былин, а 31% — графику в стиле «под старину». Более половины игроков готовы платить за дополнительный фольклорный контент.