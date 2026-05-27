Пока Москва и Петербург сохраняют лидерство по количеству компаний, самые высокие темпы роста выручки бизнеса показывают регионы, которые редко ассоциируются с предпринимательским бумом. К такому выводу пришли аналитики «Сбер2В Аналитики», изучив динамику малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и организаций с января 2025 по март 2026 года.

Лидером по росту выручки юридических лиц стала Республика Тыва: доходы компаний там увеличились на 41,5%. Следом идут Калмыкия (+34,9%) и Чукотский автономный округ (+34,5%).

В десятку также вошли Адыгея (+31,1%), Ставропольский край (+30,8%), Хабаровский край (+27,8%), Оренбургская область (+27,6%), Ярославская область (+27,5%), Магаданская область (+21,6%) и Камчатский край (+15,6%).

При этом рост в регионах происходит на фоне реального увеличения потребительского спроса. Тыва за прошлый год заняла 6-е место в России по приросту трат населения (+8,11% при среднедушевых тратах 23,3 тыс. руб. в месяц), а Чукотка — первое место (+13,86% при тратах 54,2 тыс. руб.). Среднедушевые доходы в Тыве за 2025 год выросли на 14%, что создает базу для развития местного бизнеса.

Впрочем, лидерство Тывы и Калмыкии отчасти объясняется эффектом низкой базы. Средняя зарплата в Тыве в 2025 году составляла 36,2 тыс. руб. (одна из самых низких в стране), в Калмыкии — 42 тыс. Важно, что при небольших абсолютных показателях регионы демонстрируют устойчивый рост и числа компаний, и покупательской активности, что говорит о формировании новой предпринимательской культуры.

Центр деловой активности страны остается прежним: 20% всех юридических лиц зарегистрированы в Москве, 6,4% — в Санкт-Петербурге, еще 6% — в Московской области.

Интересно выглядит и динамика новых компаний. По приросту юридических лиц лидируют Калмыкия (+12,6%), Кабардино-Балкария (+3,6%) и Северная Осетия (+3,1%). Это происходит на фоне общего спада регистраций: в 2025 году в России было зарегистрировано 173 тыс. новых юрлиц — на 20% меньше, чем годом ранее, и это минимум за 14 лет. Однако в 17 регионах количество новых компаний превысило число закрытых — среди лидеров Дагестан, Калмыкия и Краснодарский край.

Среди индивидуальных предпринимателей быстрее всего растут Дагестан (+13,9%), Марий Эл (+10,5%) и Калмыкия (+10,3%).

Особенно активно в регионах развивается электронная торговля. Так, в Чукотском автономном округе 38% всех покупок приходится на онлайн-каналы, в Магаданской области — 25%. Маркетплейсы, на которые приходится 66% оборота российской интернет-торговли, позволяют малому бизнесу из отдаленных регионов работать с клиентами по всей стране, не неся затрат на физические точки в столицах.

Разница в издержках играет ключевую роль. Аренда коммерческих помещений в Москве на 20–30% выше, чем в регионах, а складские площади в столице стоят 16 тыс. руб. за кв. м в год против 10–12 тыс. в региональных центрах. Одновременно государство усиливает поддержку малого бизнеса: в июле, например, запускается программа кредитов с госучастием на 150 млрд руб. Стоимость заемных средств будет привязана к ключевой ставке, которая сейчас составляет 14,5%.

Отдельный тренд касается возраста предпринимателей.

«В исследовании мы обратили внимание и на молодых предпринимателей. Именно они чаще всего выбирают ИТ, интернет-торговлю и цифровые сервисы», — отметил директор дивизиона «Малый и Микробизнес» «Сбера» Сергей Меламед.

При этом основную долю бизнеса по-прежнему создают предприниматели 35–54 лет — их почти 63%.

Самыми популярными направлениями бизнеса в целом остаются торговля (39%), транспортировка и хранение (13,2%) и строительство (7,9%).

Что это значит для бизнеса

Для бизнеса это означает, что искать новые рынки и точки роста только в крупнейших городах становится все менее очевидной стратегией. Сочетание растущего потребительского спроса, развития цифровой инфраструктуры, низких издержек и государственной поддержки делает регионы все более привлекательными для предпринимателей.

