Согласно данным аналитиков Авито, этой осенью в России спрос на книги по психологии вырос на 23%. Следуя мировому тренду на осознанность в топ вышли бестселлеры о построении эффективных взаимоотношений, личной эффективности и позитивном мышлении. Самый заметный рост продаж на платформе у книги Ольги Примаченко «К себе нежно»: в период с сентября по ноябрь количество покупок этой книги выросло на 38% относительно лета 2024 года. Подробности в распоряжении Inc.

С наступлением осени в России растет интерес к чтению и вместе с этим растут продажи книг. Особенно популярными становятся произведения в жанре психологического нон-фикшна. На Авито продажи популярных психологических бестселлеров выросли на 23% по сравнению с другими жанрами.

Вот топ психологических книг по росту продаж осенью 2024 года:

«К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя», Ольга Примаченко (38%).

«Все закончится, а ты нет. Книга силы, утешения и поддержки», Ольга Примаченко (29%).

«Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым» Михаил Лабковский (28%).

«Я не могу без тебя. Как выбирать подходящих партнеров и не терять себя в отношениях», Екатерина Хломова (23%).

По данным Эксмо, продажи психологического нон-фикшена в 2024 году на крупных онлайн-площадках выросли на 40% относительно аналогичного периода прошлого года. С начала 2024 года самой популярной книгой по теме психологии стал бестселлер «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живешь» Джона Стрелеки. Также в топ продаж психологической литературы вошли «Не мешай себе жить» Марка Гоулстона и Филипа Голдберга и «Психосоматика: тело говорит. Как научиться слушать свое тело и подобрать ключ к его исцелению» Екатерины Тур.

За год на Авито продажи книги «Выгорание» Эмили и Амелии Нагоски выросли на 29% по сравнению с осенью 2023 года. Также в период с сентября по ноябрь 2024 года вырос спрос на бестселлер Дейла Карнеги «Как перестать беспокоиться и начать жить». Рост продаж составил 15%.

В 2025 году издательства повысят цены на печатные книги на 7–10%. Рост стоимости спровоцировало подорожание производства и логистики, а также повышение маркетплейсами размера комиссий в среднем на 4–7%. Несмотря на это, участники рынка не ожидают падения спроса на книги.