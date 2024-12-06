В 2025 году издательства повысят цены на печатные книги на 7–10%. Рост стоимости спровоцировало подорожание производства и логистики, а также повышение маркетплейсами размера комиссий в среднем на 4–7%. Несмотря на это, участники рынка не ожидают падения спроса на книги.

Рост стоимости печатных книг обусловлен повышением стоимости полиграфических услуг на 20% относительно прошлого года. В то же время типографии ожидают удорожания бумаги и других материалов. Маркетплейсы объявили о росте комиссий и цены логистики более чем на 20%, что также скажется на стоимости книг.

Гендиректор издательской группы «Эксмо» Евгений Капьев сообщил, что с января 2025 года цены вырастут в среднем на 7%. Сейчас средняя стоимость книги издательства, по его словам, составляет около 460 руб.

В «Азбуке-Аттикусе» цены повысят на 5–10%, рассказала гендиректор группы Татьяна Горская. По ее словам, компания старалась сдерживать рост в течение года, но далее это не представляется возможным.

То, что услуги типографий за год подорожали минимум на 20%, подтвердил и гендиректор полиграфического комплекса «Парето-Принт» Павел Арсеньев. Он связывает это с удорожанием рабочей силы, полиграфических материалов и запчастей, ростом издержек на логистику, обслуживание машин и все сервисы, а также с волатильностью курса.

Он уточнил, что сейчас полиграфический комплекс загружен на 100%. В компании не видят предпосылок для снижения объема заказов, даже чувствуют определенный дефицит мощностей. При этом отечественная офсетная бумага подорожала на 12%, отметил Арсеньев.

В объединенной компании Wildberries и Russ подтвердили, что уже в декабре будут повышены тарифы складов и сортировочных центров на 6%. При этом ценообразование на маркетплейсе определяет исключительно продавец, заверили там.

Рост цен на книги продолжается уже два года. Вначале он был вызван дефицитом полиграфических мощностей весной 2022 года, а также нехваткой бумаги и красок на фоне санкций.

Но через полтора года после введенного запрета на поставку в Россию мелованной бумаги крупнейшие российские издательства почти полностью перешли на российские аналоги.

На данный момент издательства не ожидают сокращения продаж из-за будущих повышений цен на продукцию. «Эксмо» планирует поддерживать спрос совместными акциями с ретейлерами и маркетплейсами, сообщил Капьев.

В «Азбуке-Аттикусе» рассчитывают, что не придется проводить сокращение по всему ассортименту. «Но мы видим, что спрос на книги не растет и книжная розница испытывает сложности, — отмечает Татьяна Горская. — Мы гибко относимся к тиражной политике, реагируем на спрос с помощью допечаток».

Напомним, что недавно Microsoft запустила новое книжное издательство. Названное в честь микропроцессора Intel, 8080 Books будет публиковать книги, посвященные технологиям, науке и бизнесу. Целью компании является ускорение издательского процесса, сокращение времени между окончательным вариантом рукописи и появлением книг на рынке.