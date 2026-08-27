Ощущение цели в жизни оказалось связано с долголетием. На это указал метаанализ данных почти 489 тыс. человек, наблюдение за которыми продолжалось до 32 лет.

Ashley Knedler, Unsplash

Исследователи из Университета штата Флорида и Университета Монпелье объединили 25 выборок. 17 из 14 ранее опубликованных работ и восемь наборов индивидуальных данных из долгосрочных исследований. Метаанализ охватил 488 765 человек, 48 928 из которых умерли за время наблюдения. У людей с более выраженным ощущением цели и направления в жизни риск смерти был примерно на 30% ниже, чем у тех, у кого это ощущение было слабее.

Связь сохранялась и после поправки на факторы, которые сами влияют на продолжительность жизни. После учета физической активности, курения, гипертонии, диабета и ожирения разница сократилась примерно до 15%, но осталась статистически значимой (HR 0,85). Поправка на симптомы депрессии ослабила связь еще сильнее, однако не устранила ее: разница составила около 9% (HR 0,91).

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Авторы предполагают, что часть выявленной связи может объясняться образом жизни и состоянием здоровья. Люди с более выраженным ощущением цели обычно физически активнее, реже курят и реже имеют гипертонию, диабет или ожирение; в среднем у них также меньше симптомов депрессии. Но исследование не доказывает, что наличие цели само по себе продлевает жизнь: речь идет о статистической связи, на которую могут влиять и другие факторы.

Авторы также проверили возможную обратную причинность: люди, приближающиеся к концу жизни, могут слабее ощущать ее смысл и цель. Однако связь сохранилась и после исключения участников, умерших в течение года после оценки этого показателя. При этом результаты заметно различались от исследования к исследованию, поэтому общую оценку в 30% следует воспринимать как средний показатель для разных выборок, а не как гарантированное снижение риска для каждого человека.

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