Основатель сервиса Death Clock Брент Франсон четыре года развивал приложение для психического здоровья Most Days. Оно нравилось пользователям, однако бизнес-модель проекта так и не стала устойчивой. Позже Франсон назвал этот сценарий «медленным провалом» — ситуацией, когда стартап продолжает выглядеть перспективным, но годами не приближается к устойчивой модели.

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По словам Франсона, «медленный провал» начинается, когда у проекта уже есть пользователи и потенциал для развития, но фундаментальные проблемы с его экономикой никуда не исчезают. Команда продолжает совершенствовать продукт, добавлять функции и двигаться вперед, хотя сама эта работа не устраняет главных препятствий для бизнеса.

С Most Days произошло именно это. Франсон рассказал, что стоимость привлечения новых пользователей оставалась слишком высокой и не позволяла выстроить жизнеспособную экономику проекта. В конце 2024 года он решил закрыть Most Days. Вместе с самим сервисом команда оставила и кодовую базу, над которой работала несколько лет.

После закрытия Most Days Франсон и его команда переключились на новый проект — Death Clock. Приложение в сфере долголетия собирает данные о здоровье и образе жизни пользователя, в том числе об уровне холестерина, питании и сне, а затем сопоставляет их с исследованиями о продолжительности жизни. На этой основе сервис оценивает, в каком возрасте человек может умереть, и предлагает изменить образ жизни так, чтобы, по задумке создателей, увеличить продолжительность жизни. Сам Франсон называет Death Clock «частным ИИ-врачом».

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Сначала команда хотела назвать новый проект More Years («Больше лет»), однако в итоге остановилась на Death Clock. Франсон поначалу сомневался в таком выборе, но затем пришел к выводу, что провокационное название поможет продукту выделиться среди других сервисов для здоровья, рассчитанных на массового пользователя. При этом предприниматель признает и обратную сторону такого решения — название может вызвать негативную реакцию.

Опыт Most Days заметно повлиял на то, как Франсон подошел к новому бизнесу. Главным выводом для него стало то, что хороший продукт и интерес пользователей сами по себе еще не делают компанию жизнеспособной. В Most Days одним из главных ограничений оставалась высокая стоимость привлечения аудитории, которую команда так и не смогла преодолеть.

При этом Франсон не считает, что стартап следует закрывать при первых же трудностях. Для него главный вопрос в другом — действительно ли команда последовательно устраняет проблемы продукта и бизнеса или просто продолжает развивать проект, несмотря на отсутствие прогресса по ключевым показателям. Во втором случае работа над продуктом сама по себе может создавать иллюзию движения вперед.

В Death Clock при этом решили не продавать пользователям пептиды. По словам Франсона, клинические консультанты компании считают, что имеющихся научных данных пока недостаточно, чтобы рекомендовать их использование.

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