В Китае растет число компаний-«одиночек», в которых ИИ заменяет целый штат сотрудников. По данным государственных СМИ, в 2025 году в стране зарегистрировали более 7 млн новых компаний с одним сотрудником — на 42% больше, чем в 2024 году.

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В эту категорию входят не только ИИ-стартапы, но именно технологический сегмент стал точкой роста: основатели используют нейросети для написания кода, общения с клиентами и продвижения продуктов, обходясь без найма. Толчком к тренду стал сложный рынок труда для молодежи и усталость от корпоративной культуры с ее переработками.

Власти Китая поддерживают такие микропредприятия, рассматривая их как способ смягчить проблему молодежной безработицы. Местные администрации предоставляют субсидированное жилье, офисные площади и ваучеры на вычислительные мощности для доступа к ИИ-моделям.

В городах Ханчжоу и Шэньчжэнь появляются сотни бизнес-инкубаторов для соло-предпринимателей, часть которых финансируется государством.

Один из таких центров — Honghub в Ханчжоу, основанный в сентябре 2025 года инвестором Джонни Цзоу. Резидентами инкубатора стали более 50 компаний-одиночек, многие из которых получили от него до 50 тыс. долларов на запуск. Около трети основателей — серийные предприниматели, еще треть ранее работали в крупных технологических компаниях.

Район Шанчэн, где расположен Honghub, в марте объявил план по привлечению 1 тыс. солопренеров за год — на это выделили свыше 18,5 тыс. квадратных метров офисных площадей и почти $150 млн в виде фонда поддержки.

Однако массовым экономическим явлением такие компании пока не стали. Согласно опросу 1,5 тыс. фирм, проведенному Honghub, более половины соло-предприятий зарабатывают менее $1 тыс. в месяц. Основатели жалуются на трудности с привлечением инвестиций и клиентов в условиях жесткой конкуренции — того же эффекта «инволюции», который затронул рынки электромобилей и электронной коммерции в Китае.

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Партнер консалтинговой компании Hutong Research Го Шань отметила, что подобные компании стали для рынка труда «возможностью для занятости» на фоне опасений по поводу вытеснения рабочих мест искусственным интеллектом.

Три четверти основателей соло-компаний не имеют технического образования — это стало возможным именно благодаря ИИ-инструментам, которые берут на себя написание кода и административные задачи.

Аналогичный тренд фиксируется и в США, где, по прогнозу главы OpenAI Сэма Альтмана, искусственный интеллект вскоре может привести к появлению первой компании с одним сотрудником стоимостью более $1 млрд.

При этом инвесторы сохраняют скепсис: по словам шанхайского инвестора венчурного фонда BVF Боба Чена, большинство таких проектов копируют уже существующие продукты и не имеют долгосрочной стратегии развития.

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