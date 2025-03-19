Открытие ресторана кажется отличной бизнес-идеей, однако не стоит забывать, что около половины новых заведений закрываются в первый год работы, а 80% перестают существовать в последующие пять лет. Основатель ресторанного холдинга Family Garden Ерванд Галстян рассказал «Инк.», из-за чего это происходит, с какими трудностями сталкиваются даже опытные предприниматели и как минимизировать риски.
Он убежден, что ресторанный бизнес — это сложная система, где ошибки могут разрушить весь проект. Причем споткнуться можно на самых разных этапах:
«Шеф и управляющий — ключевые фигуры, — уверен Галстян. — Шеф — не просто повар, а лидер, который задает атмосферу на кухне и держит команду вместе. Управляющий — не просто администратор, а стратег и амбассадор бренда. Он знает, как должна работать концепция ресторана, и отвечает за ее реализацию».
Полный текст колонки «Раздуть зарплаты, увешать все неоном и не обучить команду: ошибки при открытии ресторана — от основателя Family Garden» читайте на «Инк.» в 19:00 мск.