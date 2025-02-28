Основатель компаний «Делатели Офисов» и сети рабочих пространств у дома Fast Office Павел Коптев-Мельников рассказал редакции «Инк.», как развивался его бизнес с 2020 года и какие шаги он предпринимает для развития новых направлений.

С 2020 года команда «Делатели Офисов» разработали и реализовали рабочие пространства для Skyeng и «Рокетбанка», а также создали коворкинг Collider, где долгое время был офис «Кухни на районе». В пандемию Коптев-Мельников инвестировал в стартап по созданию небольших офисных пространств в спальных районах и запустил коворкинги «у дома» — Fast Office.

В 2021 году «Делатели Офисов» получила международную премию Best Office Awards за разработку и реализацию штаб-квартиры компании Mercuryo.

В 2025 году Коптев-Мельников вложил более $500 тыс. собственных средств в развитие новых направлений бизнеса. Инвестиции пойдут на разработку и реализацию штаб-квартир и рабочих пространств для поколений Z и Альфа, проектирование и запуск «супер-сторов» для крупных сетей и ретейлеров, а также создание мультиформатных клиентских офисов для банков.

В первом квартале этого года компания также планирует нанять более 100 сотрудников. Для реализации проектов ей понадобятся архитекторы, инженеры, проектировщики и дизайнеры нежилых зданий.

Коптев-Мельников поделился, что вместе с командой нашел новые направления, где они смогут реализовать свои компетенции в проектировании и реализации.

В планах компании проектирование штаб-квартир, ориентированных на представителей поколений Z и Альфа, создание флагманских магазинов для сетей и разработка и управление мультиформатными клиентскими офисами для банков.

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