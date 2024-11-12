Российская сеть химчисток для обуви Sneaknfresh откроет свои точки в США в 2025 году. Первое отделение сети откроется в Нью-Йорке, а до конца года планируется открыть не менее 10 точек в разных штатах. Подробности в распоряжении редакции Inc.

Sneaknfresh открыла первые химчистки в марте 2020 года. Сейчас у компании более 100 пунктов приема заказов по всей России, в СНГ, Чехии и Германии.

Первая точка Sneaknfresh в США заработает в Нью-Йорке в первом квартале будущего года. Основатель компании Дмитрий Моргунов планирует открыть еще 10 химчисток в разных штатах Америки. По его прогнозам, план будет реализован до конца 2025 года, а сумма инвестиций составит более $500 тыс.

«Сейчас в США нет сетевых игроков в сфере химчисток одежды или обуви. 90% рынка — это небольшие частные прачечные, которые устарели с точки зрения бизнеса, скорости оказания услуги и сервиса. Мы планируем стать первой крупной компанией в этом сегменте», — говорит Дмитрий.

Основатель Sneaknfresh заявляет, что в рамках запуска новых точек в США, компания не изменит концепцию, брендинг и формат работы. Пункт приема заказов, цех и отдел логистики будут организованы по аналогии с российскими отделениями. Особый акцент компания планирует сделать на доставке, поскольку она превалирует в сегменте сервисных и бытовых услуг Америки.

Для работы на новых точках будут привлечены мастера Sneaknfresh, которые прошли обучение в России. Они выстроят систему обучения и координации новых сотрудников.

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