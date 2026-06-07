Основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио предупредил о двойной угрозе американской финансовой системе: фондовый рынок приближается к уровням перегрева, сопоставимым с 1929 и 2000 годами, а долговой кризис уже прошел точку невозврата. В интервью Bloomberg Television он разграничил эти два процесса, указав, что формирование пузыря и его схлопывание — разные события, каждое со своей логикой.

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По словам Далио, его собственные индикаторы пузыря — учитывающие рыночные настроения, концентрацию активов и уровни оценки — фиксируют значения, близкие к наблюдавшимся накануне Великой депрессии и краха доткомов, хотя пока и не достигающие тех пиков. «Прокол» происходит в момент, когда инвесторы вынуждены конвертировать активы в наличные для погашения долгов или уплаты налогов:

«Вы не можете тратить богатство. Вы можете тратить только деньги, а для этого нужно продать активы».

На долговой стороне он был однозначен: при расходах федерального правительства около $7 трлн в год против доходов в $5 трлн динамика стала самовоспроизводящейся.

Индикаторы долгового кризиса уже видны на рынке облигаций: долгосрочные ставки растут относительно краткосрочных, доллар слабеет, капитал перетекает в золото и альтернативные активы. Рост долгосрочных ставок давит на акции, сжимая их историческую премию над облигациями. Итогом становится стагфляционная среда — сочетание слабого роста и высокой инфляции, — которая ставит ФРС перед почти неразрешимой задачей.

Новый председатель ФРС Кевин Уорш, публично заявивший о независимости от Белого дома, по прогнозу Далио, столкнется с жестким испытанием со стороны долгового рынка. Сам инвестор провел прямую параллель с 1930-ми, описав вероятный сценарий финансовой репрессии — когда центробанки подавляют доходность через скупку активов, сопровождаемую ростом инфляции.

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Технологический подъем на базе ИИ Далио охарактеризовал как реальный по существу, но опасный по финансовой логике: конкурентное давление вынуждает компании наращивать капитальные расходы без четкого горизонта окупаемости, тогда как инвесторы смешивают ценность технологии и стоимость акций. «Все великие технологические изменения порождают пузыри», — констатировал он, проводя параллель с железнодорожной манией 1873 года. Концентрация выгод от ИИ в руках узкой группы бенефициаров, по его оценке, усугубит неравенство; политической воли для решения этой проблемы он не видит.

Геополитическое измерение Далио называет наиболее недооцененным рынком риском. После месяца, проведенного в Азии, в том числе десяти дней в Китае, он пришел к выводу: азиатские лидеры убеждены, что США более не способны одновременно проецировать военную силу на нескольких театрах. Тайвань он назвал наиболее острой точкой: по его оценке, достаточно сигнала о блокаде поставок чипов, чтобы обвалить весь рынок ИИ-компаний. «Это целиком в власти китайского правительства — объявить блокаду, и через неделю без чипов все акции ИИ рухнут», — заявил он.

Период между промежуточными выборами 2026 года и президентскими выборами 2028 года Далио обозначил как окно повышенной уязвимости, когда долговое давление совпадет с политическим конфликтом вокруг налогов и расходов. Пулитцеровский лауреат, историк Лиакват Ахамед, чьи оценки Далио привел как созвучные своим, назвал текущую ситуацию «пугающей» и указал на британский кризис 2022 года — когда рынки облигаций обрушили правительство Лиз Трасс за несколько дней после объявления несостоятельной фискальной программы — как на предметный пример того, что может произойти с США.

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