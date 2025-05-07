Держатели 24 цифровых кошельков заработали $99,6 млн, купив токены $MELANIA на $2,6 млн за две с половиной минуты до того, как Мелания Трамп объявила о запуске мемкоина. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на результаты собственного анализа.

После анонса цена токенов подскочила с $2 до $12,95 (рост на 550%), и 81% купленных токенов были проданы в течение 12 часов, принеся трейдерам огромную прибыль. Один аккаунт, потративший $681 тыс. за 64 секунды до анонса, заработал $39 млн за 24 часа, продав токены, и еще $4,4 млн за три дня.

В общей сложности 24 аккаунта приобрели 16,7 млн из 200 млн токенов $MELANIA, запланированных к продаже в период запуска.



Мемкоин — это криптовалюта, созданная скорее ради шутки или хайпа, чем для серьезных финансовых целей. Такие монеты часто основаны на мемах или поп-культуре. Пример — Dogecoin (DOGE), который начинался как пародия на биткоин, но со временем стал популярным и даже полезным в некоторых сферах. Однако, если раньше подобные схемы проворачивали в основном забытые знаменитости или спортсмены на пенсии, то теперь история дошла до политики.

Кто стоит за запуском $MELANIA

По данным FT, ключевую роль в запуске $MELANIA сыграл Хейден Дэвис, 28-летний криптопредприниматель из Техаса, ранее связанный с мемкоином $LIBRA, вызвавшим скандал после краха в Аргентине.

Так, первый аккаунт, купивший монеты перед запуском, приобрел 40 тыс. токенов $MELANIA за 141 секунду до запуска. В течение двух часов этот аккаунт продал 86% своих активов, заработав $2,5 млн. Издание утверждает, что подтвердило выводы криптоаналитической платформы Bubblemaps о том, что этот кошелек был пополнен с помощью аккаунта, который ранее использовался в проектах с участием Дэвиса.

Дональд Трамп не остался в стороне

Трамп представил свою собственную криптовалюту в середине января. По данным аналитической компании Chainalysis, около 764 тыс. криптокошельков, купивших мемкоин $TRUMP, потеряли деньги из-за его волатильности, в основном из-за небольших сумм вложений. В то же время 58 кошельков заработали более $10 млн каждый, в сумме получив $1,1 млрд прибыли.

CNBC сообщает, что постоянный подкомитет Сената по расследованиям начал изучение структуры владения токенами и модели получения прибыли. Законодатели пытаются выяснить, не приводит ли торговля мемкоином прямым к прямому конфликту интересов для президента.

Ранее сенаторы-демократы Элизабет Уоррен и Адам Шифф направили письмо в Управление правительственной этики с требованием проверить предложение Трампа об ужине для 220 крупнейших держателей токена $TRUMP. По их мнению, мероприятие несет «серьезные коррупционные риски» и элементы схемы «pay to play» (доступ к власти за деньги).