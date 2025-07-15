Летом около 500 тыс. российских подростков устраиваются на подработку курьерами и сборщиками заказов. По оценкам экспертов, за два летних месяца они все вместе могут отработать до 100 тыс. смен, получая каждый от 3 до 6,5 тыс. руб. в день.

Freepik

Продуктовые ретейлеры и сервисы доставки всё активнее нанимают подростков, чтобы восполнить нехватку персонала летом. В сервисе «Купер» число несовершеннолетних работников за первое полугодие выросло на 54%, а в X5 Digital сейчас трудятся около 3 тыс. курьеров и сборщиков заказов младше 18 лет.

По словам генерального директора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, бизнесу важно справляться с сезонным ростом заказов, и подростки здесь — реальная подмога. При этом всё строго по правилам: до 16 лет можно работать не больше 24 часов в неделю, с 16 до 18 — до 35 часов.

Гибкий график и понятный заработок делают такие вакансии особенно привлекательными для школьников. В «Купере» сборщики получают до 3 тысяч рублей за смену, пешие курьеры — до 4 тыс., а велокурьеры — до 5. По данным «Авито Подработки», в среднем сборщики зарабатывают от 3,5 до 6,5 тыс., курьеры — от 3 до 5 тыс.

Весной 2025 года интерес к подработке у подростков резко вырос: число откликов на вакансии курьеров увеличилось более чем вдвое, а на позиции сборщиков — на 21%. Особенно это заметно в регионах, где бурно развивается доставка, отмечает директор «Авито Подработки» Сергей Яськин.

Однако, несмотря на высокий интерес, сами работодатели стали предлагать меньше вакансий для несовершеннолетних. По данным hh.ru, в первом полугодии подросткам направили лишь 3,4 млн предложений — это всего 2,7% от общего числа и на 1,3% меньше, чем годом ранее. Эксперты связывают спад с уменьшением числа молодежи на рынке труда.

Среди самых востребованных вакансий для подростков — курьеры (около трети всех предложений), продавцы-консультанты и кассиры (22,5%), а также упаковщики и комплектовщики (9,5%). В то же время сами подростки чаще откликаются на предложения работы официантами, бариста и барменами — число таких резюме выросло на 12% за год. Также популярны позиции курьеров и сборщиков заказов.

Раннее исследование показало, что более четверти российских компаний готовы нанимать несовершеннолетних. В 36% случаев причина проста — работодатели хотят дать трудовой опыт детям своих сотрудников.