Зарядка электромобиля — это не просто процесс пополнения батареи, а возможность провести время с пользой. Кто-то отдыхает, кто-то работает, а некоторые успевают перекусить или даже сделать небольшую тренировку. Подробнее — в материале «Инка».

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa



Исследование каршерингового сервиса Ситидрайв и сети зарядных станций Artis показало, как водители в России используют электрокары, с и чем занимаются, пока заряжают машины.

С ростом популярности экологичного транспорта спрос на электромобили в каршеринге увеличивается. 65% пользователей берут их в аренду из любопытства — чтобы попробовать новые технологии.

Почти 50% россиян используют электрокары для повседневных поездок, а 36% пользуются арендой, как альтернативой традиционному тест-драйву. При этом для поездок на работу или в центр города их берут лишь в 7% и 3% случаев соответственно, а для загородных маршрутов — лишь 2%.

Чем занимаются водители, пока электрокар заряжается?

В зависимости от типа станции (медленная, быстрая или домашняя) процесс может длиться от 40 минут до нескольких часов. В это время:

40% водителей предпочитают отдыхать в салоне;

20% работают или отвечают на сообщения;

20% перекусывают или пьют кофе;

оставшиеся выбирают занятия спортом или просмотр видео.

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Чаще всего электромобили заряжают вечером (18:00–22:00), чуть реже — утром (6:00–10:00). По статистике, этой процедурой больше занимаются по выходным, в четверг и пятницу, а по вторникам и средам активность заметно падает.

Исследование показало, что 84% водителей хотели бы снова арендовать электрокар. Среди самых востребованных моделей — Tesla Model Y, VW ID.4, VW ID.6, Skywell ET5 и Москвич 3е.

80% респондентов оценивают опыт аренды положительно, причем 66% не столкнулись с трудностями. Однако 12% отметили ограниченный запас хода как главный недостаток электромобилей.