Минэкономразвития подготовило предварительный перечень цифровых посреднических платформ, которые первыми могут попасть под действие закона о платформенной экономике. Закон вступит в силу 1 октября 2026 года. В список вошли 12 сервисов — маркетплейсы, агрегаторы услуг и доставки, а также одна зарубежная площадка.

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В предварительный реестр предложено включить Avito, Ozon, Wildberries, Lamoda, «Купер», Delivery Club, Joom, «Магнит Маркет», а также четыре сервиса группы «Яндекс» — «Яндекс Маркет», «Яндекс Go», «Яндекс Еда» и «Яндекс Путешествия». По данным министерства, 11 из 12 площадок относятся к российским платформам.

С 1 октября у операторов платформ из реестра появятся дополнительные обязанности. До допуска продавцов к работе площадки должны будут проверять их через государственные информационные системы, подтверждать наличие разрешительных документов на товары и следить за регистрацией в системе обязательной маркировки.

По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, новые требования установят единые правила для цифровых посредников и помогут защитить интересы покупателей и продавцов.

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Состав перечня пока не утвержден окончательно. Первый замминистра экономического развития Максим Колесников сообщил, что бизнес уже предложил включить в него другие платформы. Сервисы, соответствующие установленным критериям, также смогут самостоятельно подать заявление на включение в реестр.

Чтобы попасть в реестр, платформа должна позволять размещать предложения о продаже товаров и услуг, заключать сделки и проводить оплату. Дополнительно сервису необходимо соответствовать одному из двух критериев масштаба. Он должен иметь более 100 тыс. пользователей в сутки и не менее 10 тыс. партнеров либо обеспечивать годовой оборот продавцов свыше 50 млрд руб.

Помимо проверки продавцов, закон устанавливает правила работы с карточками товаров, скидками и алгоритмами поисковой выдачи. Реестр цифровых платформ заработает одновременно с новыми требованиями — 1 октября 2026 года.

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