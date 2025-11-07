Молодое поколение полностью погружено в онлайн-шопинг, в то время как старшее сохраняет лояльность традиционным магазинам и скептически относится к акциям, свидетельствует исследование финтех-компании ЮMoney, основанное на анализе данных более 1500 пользователей. Подробности — в распоряжении «Инка».

Исследование показало поколенческий разрыв в отношении к распродажам: все опрошенные зумеры (15−30 лет) участвуют в акциях, тогда как 35% поколения X (46−60 лет) и 28% миллениалов (31−46 лет) к ним равнодушны.

Различия проявляются и в выборе площадок: 44% зумеров покупают только онлайн, используя маркетплейсы (75%), соцсети (42%) и ресейл-платформы (25%). В отличие от них, 46% поколения X предпочитают офлайн-магазины. Миллениалы занимают промежуточную позицию, совмещая онлайн (65%) и офлайн-покупки (19%).

Миллениалы оказались наиболее гибридным, «переходным» поколением: они активно пользуются маркетплейсами (65%), но при этом сохраняют привязанность к офлайн-шопингу (19%) и прямым покупкам на сайтах брендов (13%), демонстрируя взвешенный подход в зависимости от категории товара.

Покупательские корзины четко отражают возрастные приоритеты: зумеры активно покупают электронику и цифровые товары, миллениалы сосредоточены на одежде и товарах для дома, а поколение X отдает предпочтение бытовой технике и практичным покупкам, демонстрируя разные жизненные стратегии потребления.

Руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова считает, что наблюдается формирование принципиально разных моделей потребления, где технологии становятся не просто инструментом, а определяющим фактором поведения. Она отметила, что для зумеров шопинг — это часть цифрового опыта, почти развлечением, и что они инвестируют в себя через гаджеты, подписки и образование.

«Ритейлерам уже необходимо выстраивать отдельные стратегии для каждого поколения, поскольку универсальные решения перестают работать», — говорит эксперт.

Полякова прогнозирует, что эти тенденции будут усиливаться по мере взросления зумеров и роста их покупательной способности, что в конечном итоге сделает их цифровые привычки доминирующими на рынке.