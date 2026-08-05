Первый квартальный отчет SpaceX после выхода на биржу показал, что искусственный интеллект превратился для компании в полноценное коммерческое направление. В финансовых результатах за второй квартал руководство впервые прямо указало ИИ среди ключевых факторов роста наряду с сервисом спутникового интернета Starlink.

Sven Piper, Unsplash

За апрель-июнь выручка SpaceX достигла $7,8 млрд — почти вдвое больше, чем годом ранее. Рост составил 92%, что оказалось выше ожиданий аналитиков. При этом компания завершила квартал с убытком 9 центов на акцию, тогда как рынок прогнозировал более глубокий убыток.

Во время общения с инвесторами генеральный директор Илон Маск заявил, что в следующем году SpaceX рассчитывает получить значительную часть поставок графических процессоров Nvidia. Одновременно компания сообщила о партнерстве с производителем чипов для выпуска решений, предназначенных для центров обработки данных.

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По оценкам аналитиков, именно результаты ИИ-бизнеса стали главным открытием квартала. Если раньше это направление воспринималось как статья крупных расходов, то теперь оно демонстрирует заметную выручку и собственный коммерческий потенциал. По данным Zacks Investment Management, доходы ИИ-подразделения за год увеличились на 350%, что позволяет ему финансировать дальнейшее развитие без полной зависимости от других направлений бизнеса.

Несмотря на сильную отчетность, после закрытия основной торговой сессии акции SpaceX подешевели примерно на 7%. Инвесторы готовятся к разблокировке крупного пакета акций, что может увеличить давление на котировки в ближайшие дни.

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