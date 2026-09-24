Исследователи из Детской исследовательской больницы Сент-Джуд выявили ген, который участвует в истощении иммунных клеток, атакующих опухоли. В экспериментах его отключение помогло Т-клеткам дольше сохранять активность, усилило противоопухолевый ответ и повысило эффективность иммунотерапии. Результаты опубликованы в Nature.

Aakash Dhage, Unsplash

Иммунотерапия помогает иммунной системе распознавать и уничтожать раковые клетки и уже улучшила результаты лечения некоторых онкологических заболеваний у взрослых и детей. Однако при многих солидных опухолях у детей этот подход остается недостаточно эффективным.

Одна из причин связана с постепенным истощением CD8+ Т-клеток. Они уничтожают зараженные вирусами и раковые клетки, однако при длительном воздействии опухолевых антигенов или хронической инфекции постоянно получают сигналы активации. Со временем Т-клетки теряют часть своих функций и все хуже отвечают на сигналы, которые обычно поддерживают иммунный ответ.

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Исследователи выяснили, что одним из регуляторов этого процесса выступает ZMYND8. Он работает как своеобразный молекулярный «тормоз», подавляя активность генов, необходимых для нормальной работы Т-клеток. Среди них оказался ген рецептора интерлейкина-2, или IL-2R. Сам интерлейкин-2 служит сигнальным белком и помогает поддерживать активацию и работу иммунных клеток.

Чтобы найти гены, участвующие в истощении Т-клеток, исследователи провели CRISPR-скрининг на уровне отдельных клеток. Метод позволил проверить, как отключение разных генов меняет состояние CD8+ Т-клеток. Одним из наиболее заметных регуляторов оказался ZMYND8.

После отключения ZMYND8 CD8+ Т-клетки дольше сохраняли свои функции и чаще переходили в эффекторное состояние, при котором они непосредственно атакуют опухолевые или зараженные клетки. В экспериментах это усилило иммунный контроль над хронической вирусной инфекцией и меланомой.

Затем ученые проверили сочетание отключения ZMYND8 с уже применяемыми подходами к иммунотерапии. Для этого они использовали блокаду иммунных контрольных точек и терапию IL-2. В обоих случаях сочетание работало лучше каждого подхода по отдельности — функциональных Т-клеток становилось больше, истощенных меньше, а выживаемость в экспериментальных моделях увеличивалась.

По мнению авторов, воздействие на ZMYND8 в перспективе может помочь повысить эффективность иммунотерапии. Однако результаты пока получены только в доклинических моделях, поэтому говорить о применении такого подхода у пациентов рано.

Дальнейшее изучение ZMYND8, по мнению авторов, может помочь создать комбинированные методы лечения, которые дольше сохраняли бы активность Т-клеток и усиливали иммунный ответ против солидных опухолей.

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