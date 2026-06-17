Временные отключения мобильного интернета подтолкнули российские компании активнее использовать СМС для связи с клиентами. Весной 2026 года операторы зафиксировали резкий рост рекламных рассылок. Пик пришелся на апрель, когда их объем увеличился более чем на 30% год к году.

По данным «МегаФона», число отправленных рекламных сообщений выросло на 37%, а расходы рекламодателей на этот канал — примерно на 20%. Активнее всего СМС использовали торговые сети, банки и производители одежды. MTS AdTech сообщила о схожей динамике — число кампаний увеличилось на 35%, а количество доставленных сообщений почти на 37%.

По объему размещений лидировал Центральный федеральный округ, включая Москву. За январь-апрель число кампаний в нем выросло на 24%. Самую высокую динамику показал Северо-Запад, где количество кампаний увеличилось на 71%. Среди отраслей активнее всего СМС использовали медицинские центры, концертные площадки и транспортные компании.

«Билайн AdTech» также зафиксировал устойчивый рост спроса на СМС-продвижение в течение нескольких месяцев. Он продолжился в мае и сохранился в июне. Т2 свои показатели не раскрыла.

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Однако агентства и технологические платформы не считают, что СМС снова станут одним из главных рекламных каналов. В Mindbox сообщили, что часть клиентов, напротив, сокращает такие рассылки. За год через платформу отправили в 26 раз меньше СМС, чем электронных писем.

Главным ограничением остается цена. Сообщение длиной до 70 символов может стоить до 37 руб. После перехода операторов на пакетные тарифы СМС между сетями разных компаний заметно подорожали, а в некоторых случаях их стоимость почти удвоилась.

При этом доля доставленных сообщений достигает 91−96%, а конверсия — 10%. Поэтому СМС остаются полезными для срочных уведомлений, коротких акций и автоматических сообщений, которые отправляются после определенного действия клиента. Для массового продвижения бренды по-прежнему выбирают мессенджеры, пуш-уведомления и другие цифровые каналы, где контакт с клиентом обходится дешевле, а возможностей для персонализации больше.

Участники рынка связывают нынешний всплеск не с тем, что СМС стали эффективнее, а с желанием бизнеса подстраховаться на случай перебоев с интернетом. Даже если двузначный рост сохранится, СМС, вероятно, останутся нишевым каналом и не вернут себе заметную роль в массовой рекламе.

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