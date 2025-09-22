Новости

Отмена виз в Китай привела к резкому росту приграничного турпотока

Объемы приграничного туризма в Китай из Приморья и Хабаровского края резко выросли после введения КНР с 15 сентября безвизового режима для россиян, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии. Однако также подорожали авиабилеты — в среднем на 20−25%.

Спрос на поездки из Приморья в Китай увеличился на 30% по сравнению с прошлым годом, отметил коммерческий директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Валерий Бритаус. «Очень популярны короткие шопинг-туры в Хуньчунь, а также недельные поездки в Харбин и Пекин», — сказал он.

По словам эксперта, цены на туры выросли на 5–10% из-за удорожания услуг в Китае и логистики. Так, автобусный тур в Харбин на 5–7 дней с проживанием и экскурсиями стоит от 70 тыс. рублей. Бритаус добавил, что жители Центральной России теперь часто сочетают отдых на приморских пляжах с экскурсиями и шопингом в КНР, выделяя по неделе на каждое направление. Кроме того, из-за взаимного потока туристов авиабилеты из Владивостока в Пекин или Шанхай подорожали на 15–20%.

В то же время руководитель Приморского отделения РСТ Ольга Кудрявцева указала на традиционную популярность направления в регионе, поэтому, по ее мнению, недавняя отмена виз пока не сильно сказалась на турпотоке. Она отметила, что туристы продолжают обращаться к операторам за помощью с переводчиками и покупкой билетов на автобусы через границу, где туркомпании часто бронируют блоки мест. По ее данным, 15 сентября организованные группы без проблем пересекли границу только с загранпаспортами и ваучерами на заселение. Кудрявцева также сообщила о хорошем спросе на курорты Вэйхай и Бэйдайхэ на Желтом море.

Упрощение въезда особенно повлияет на самостоятельных путешественников и бизнесменов, знающих язык или ориентирующихся в стране, отметила директор хабаровской компании «Валентур» Валентина Асеева. Групповые экскурсионные туры останутся популярны среди тех, кто не владеет китайским, поскольку они дешевле индивидуальных программ.

По ее наблюдениям, в наземных пунктах пропуска препятствий не возникало. Специалист добавила, что из-за повышенного интереса авиабилеты из Хабаровска в Харбин подорожали примерно на 25% — с 20 тыс. рублей без багажа до 27,5 тыс. рублей. Асеева ожидает, что с ростом спроса в регион придут новые авиаперевозчики, увеличится частота рейсов и усилится конкуренция, что сдержит дальнейшее повышение тарифов. Помимо самолетов в Китай из Дальнего Востока можно добраться по железной дороге, автобусами или теплоходами.

Китай с 15 сентября ввел пробный безвизовый режим до 30 дней для россиян с обычным загранпаспортом. В пилотном режиме мера будет действовать год. Российские власти заявили о намерении в ближайшее время ввести зеркальные меры. Эксперты рассказали «Инку», что это решение серьезно повлияет на объем турпотоков между двумя странами. Однако есть нюанс: много заработать на гостях из Поднебесной не получится, а вот китайцам на россиянах — да.

