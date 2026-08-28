Китайский ИИ-разработчик DeepSeek готовится закрыть новый раунд при оценке около $74 млрд, сообщает The Wall Street Journal. Если сделка состоится на обсуждаемых условиях, стоимость компании вырастет примерно на 50% всего за два месяца. Параллельно DeepSeek готовится к возможному IPO в Шанхае.

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DeepSeek из Ханчжоу рассчитывает получить еще $7,4 млрд на исследования, разработку новых моделей и расширение вычислительной инфраструктуры. В июне компания завершила свой первый внешний раунд на сумму более $7,4 млрд, в котором участвовала Tencent. Тогда DeepSeek оценили более чем в $50 млрд.

В новом раунде собираются участвовать действующие акционеры DeepSeek — фонды Monolith Management и Shixiang, а также китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology, более известный как CATL. Деньги также готовы предоставить несколько фондов, связанных с региональными властями Китая.

Структура нового раунда будет проще для инвесторов. В июне большинство участников получали долю через ограниченное партнерство под управлением основателя DeepSeek Лян Вэньфэна, а теперь компания готова допустить часть инвесторов непосредственно в свой капитал.

По данным источников WSJ, повторяющаяся выручка DeepSeek в годовом выражении достигла примерно $500 млн. Компания уже наняла банки и консультантов для подготовки возможного размещения в Шанхае в 2027 году. Окончательное решение о выходе на биржу и точные сроки листинга пока не объявлены.

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DeepSeek — не единственная китайская ИИ-компания, которая одновременно ищет деньги и готовится к бирже. Разработчик моделей Moonshot AI завершает раунд при оценке около $50 млрд перед возможным IPO в Гонконге. Уже публичная Alibaba на этой неделе разместила дополнительные акции на $10,2 млрд и намерена направить средства на ИИ-модели, чипы и вычислительную инфраструктуру.

DeepSeek стала известна за пределами Китая в начале 2025 года после выхода модели с открытыми весами R1. На нескольких тестах она показала результаты, близкие к ведущим американским системам, хотя, по утверждению разработчика, для ее обучения потребовалось значительно меньше вычислительных ресурсов.

В августе DeepSeek подняла API-тарифы на модели V4 на 50–1100% — размер повышения зависит от версии, типа токенов и времени нагрузки. В часы пик генерация 1 млн токенов теперь стоит $1,32 для V4 Flash и $3,96 для V4 Pro, а в менее загруженные часы — вдвое дешевле. Даже после пересмотра тарифов DeepSeek сохраняет заметно более низкие цены, чем многие конкуренты.

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