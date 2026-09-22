Производитель умных колец Oura начал роуд-шоу перед выходом на биржу в США. При заявленном диапазоне цены акций стоимость компании с учетом всех выпущенных бумаг может составить около $15,6 млрд. Торги на Nasdaq под тикером OURA могут начаться уже на следующей неделе.

Mariia Berezovsky, Unsplash

Oura и несколько ее нынешних инвесторов планируют продать до 50 млн акций по цене от $40 до $44 за бумагу. Если акции разместят по верхней границе диапазона, общая сумма сделки может достигнуть $2,2 млрд.

За размещением Oura инвесторы будут следить особенно внимательно после относительно слабого начала осеннего сезона IPO технологических компаний. На рынок в последние недели также давят неопределенность вокруг ИИ-сектора, рост доходности облигаций и ожидания новых решений Федеральной резервной системы США по процентным ставкам.

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К размещению уже присматриваются крупные инвесторы. Производитель препаратов для снижения веса Eli Lilly намерен приобрести акции Oura примерно на $100 млн, а инвестиционная компания Dragoneer — еще на $300 млн.

Oura выпускает смарт-кольца — компактные носимые устройства, которые отслеживают сон, физическую активность и показатели работы сердечно-сосудистой системы. В отличие от умных часов, у них нет экрана, поэтому кольца рассчитаны прежде всего на постоянный незаметный мониторинг здоровья.

Продажи Oura за последний год заметно выросли. Согласно проспекту IPO, за 12 месяцев по 30 июня компания продала 3,6 млн колец. За девять месяцев по ту же дату выручка Oura достигла $1,21 млрд, увеличившись примерно на 74% год к году.

К концу 2026 финансового года Oura рассчитывает увеличить число платных подписчиков примерно до 5,7 млн. Это почти вдвое больше, чем годом ранее.

Oura была основана более десяти лет назад в Финляндии. В прошлом году во время одного из поздних раундов инвесторы оценили компанию примерно в $11 млрд. При нынешнем ценовом диапазоне IPO ее стоимость может оказаться заметно выше.

Ведущими организаторами размещения выступают Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan. Окончательную цену акций Oura определит непосредственно перед началом торгов.

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