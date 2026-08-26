Стартап сооснователей Fitbit Джеймса Парка и Эрика Фридмана представил Luffu Link — умный браслет с LTE для контроля здоровья и связи с близкими. Он собирает данные об активности и самочувствии, отслеживает местоположение, позволяет делать голосовые записи и отправлять доверенным контактам запросы о помощи даже без находящегося рядом смартфона. Разработчики называют Link не очередным фитнес-трекером, а частью системы семейного ухода.

Mohamed Nohassi, Unsplash

Link круглосуточно собирает данные об активности, сне, частоте сердечных сокращений в состоянии покоя, вариабельности сердечного ритма, частоте дыхания и других показателях. Встроенный GPS позволяет видеть местоположение пользователя и уведомлять доверенные контакты, когда тот входит в заданную зону или покидает ее. Двойное нажатие служит быстрой отметкой: человек может дать семье понять, что с ним все в порядке. Геолокация, голосовые записи и запросы о помощи работают без находящегося рядом смартфона благодаря встроенному LTE; отдельный тариф мобильного оператора не нужен, однако для использования браслета потребуется платная подписка Luffu.

Одна из ключевых функций Link — ручной запрос о помощи. Пользователь может нажать кнопку и записать сообщение, например сказать, что упал и повредил запястье. Браслет отправит выбранным заранее контактам запись вместе с местоположением, уровнем заряда, частотой пульса и данными о недавней активности. При этом Link не звонит в 911 и не связывается с экстренными службами: помощь должны организовать получившие сообщение близкие.

Читайте также Google выпустит фитнес браслет без экрана, который будет думать за вас

Главная идея Luffu — не просто накапливать показатели, а объяснять, что изменилось. ИИ в приложении сопоставляет новые данные с привычным распорядком пользователя, ищет связи между разными изменениями и выделяет те, которые могут потребовать внимания. Например, необычное снижение активности может совпасть с ухудшением сна или начаться после приема нового лекарства. Компания рассчитывает, что близкие будут получать важные сигналы без необходимости постоянно просматривать графики или звонить человеку с проверками. При этом данные Link предназначены для общего контроля самочувствия, а не для медицинской диагностики.

Link стал аппаратным продолжением приложения Luffu, запущенного ранее в этом году. Оно объединяет сведения о лекарствах, симптомах, результатах анализов, визитах к врачам и повседневных привычках, отслеживает изменения и позволяет родственникам координировать уход. Идея проекта возникла из личного опыта основателей: Парк, в частности, пытался дистанционно собрать информацию о здоровье матери из разных медицинских сервисов и при этом не хотел, чтобы она чувствовала себя под постоянным наблюдением.

Основная аудитория Link — люди, которые заботятся о родственниках, пожилые пользователи, живущие самостоятельно, и те, кому нужны дополнительная связь с близкими и контроль собственного самочувствия. Экрана у браслета нет: разработчики хотят, чтобы он оставался незаметным помощником в повседневной жизни и больше напоминал украшение, чем обычный фитнес-трекер или массивный кулон с тревожной кнопкой.

Luffu Link уже доступен для предзаказа за $250, тогда как ожидаемая розничная цена составит $300. Первые поставки запланированы на начало 2027 года. Для использования браслета потребуется отдельная подписка Luffu Family Plan: тариф на семью до четырех человек заявлен по цене $19,99 в месяц, до восьми человек — $29,99, хотя условия еще могут измениться. Сотовые функции Link первоначально будут доступны только в США. Браслет предложат в цветах Halo Gold, Onyx Black и Sterling Blue. Компания также разрабатывает домашнее устройство, которое должно стать следующим элементом системы семейного ухода, но пока не раскрывает его характеристики и сроки выхода.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.