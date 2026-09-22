Минфин прорабатывает налоговые отсрочки и рассрочки для Ozon и его продавцов по аналогии с механизмом, который ранее ввели для РВБ. Замминистра финансов Алексей Сазанов подтвердил «Ведомостей», что ведомство считает такую поддержку необходимой, а решение по Ozon находится в высокой степени проработки.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В Минфине считают поддержку Ozon и его продавцов необходимой, однако конкретный объем будущих послаблений пока не определен — это решение предстоит принять правительству. Сазанов при этом заявил, что перенос сроков уплаты налогов будет посильным для бюджета, не уточнив возможный масштаб поддержки.

Для самой РВБ правительство в августе уже ввело механизм переноса налоговых платежей. Сроки уплаты НДС, налога на прибыль, страховых взносов и соответствующих авансовых платежей, приходившиеся на период с июля 2026 года по июнь 2027-го, перенесли на 28 июля 2027 года. После этого платежи можно будет погашать равными частями в течение года.

Для пострадавших продавцов РВБ действует отдельный порядок. Сроки уплаты НДС, налога на прибыль, налогов по УСН и АУСН, страховых взносов и ряда других платежей переносятся на 12 месяцев, если ущерб от атак превысил 5% учитываемых при налогообложении доходов предпринимателя за 2025 год. Для бизнеса, зарегистрированного с 1 декабря 2025 года, достаточно самого факта ущерба. После окончания отсрочки большую часть перенесенных платежей можно погашать равными долями еще в течение года.

Читайте также Ozon и Wildberries расширили компенсации селлерам после атак БПЛА на склады

Распространить аналогичный механизм на Ozon и его продавцов ранее попросили отраслевые объединения, сообщил директор Союза электронной торговли и член Общественного совета при ФАС Георгий Багирян. Точное число пострадавших селлеров и размер их ущерба пока неизвестны — оценить их можно будет после завершения инвентаризации и передачи маркетплейсом данных в ФНС.

Председатель совета по развитию электронной торговли ТПП РФ Алексей Федоров считает налоговые отсрочки особенно важными для предпринимателей, которые одновременно лишились товаров и оборотных средств. При этом он предлагает отказаться от отдельных решений для каждого маркетплейса и установить единые критерии существенности ущерба, по которым поддержка автоматически распространялась бы на пострадавший бизнес независимо от площадки.

Вопрос о налоговой поддержке Ozon возник после серии атак беспилотников на логистическую инфраструктуру маркетплейса. Первые объекты компании пострадали 22 августа, затем атаки затронули склады еще в нескольких регионах. По оценке Data Insight, которую ранее приводил Forbes, совокупный ущерб мог составить 125−170 млрд руб., в том числе 89−107 млрд руб. стоимости уничтоженных товаров. Однако окончательный масштаб потерь станет понятен только после завершения инвентаризации.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.