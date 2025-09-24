Крупнейшие российские маркетплейсы выразили готовность обсудить инициативу Минэкономразвития о введении невозвратного тарифа на отдельные товары для защиты от недобросовестных действий покупателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей пресс-служб компаний.

В Wildberries/Russ отметили, что поддерживают диалог по применению невозврата к отдельным видам товаров, но выступают против жесткого закрепления таких мер в законодательстве. По словам представителя компании, важно сохранить гибкий механизм с учетом мнения регуляторов, включая Роспотребнадзор. «Соблюдение баланса между правами покупателя на возврат и интересами продавца является приоритетом», — подчеркнули в компании, добавив, что общая доля возвратов на платформе остается небольшой.

Ozon также выразил готовность участвовать в обсуждении инициатив. Представитель маркетплейса указал, что на розничном рынке уже существуют примеры невозвратных категорий, и компания открыта к аналогичным подходам в онлайн-сегменте для предотвращения злоупотреблений. Кроме того, в Ozon фиксируют рост возвратов во время праздников и ввели меры по их снижению: клиенты должны предоставлять фото товара и упаковки, а сотрудники пунктов выдачи проводят проверку при приеме.

В отличие от конкурентов, в «Яндекс Маркете» не наблюдают всплеска возвратов в праздничные дни. Представитель компании объяснил «Инку», что основные причины — несоответствие ожиданий покупателей реальности, например разница в цвете товара на фото и в жизни. Для минимизации таких случаев маркетплейс советует продавцам детально заполнять карточки, добавлять видео и контролировать комплектацию. Кроме того, продавцам предоставлена большая самостоятельность в разрешении споров, например при отсутствии мелких деталей в посылке.

Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ведомство рассмотрит введение невозвратных тарифов на отдельные группы товаров для борьбы со злоупотреблениями потребителей. Он отметил, что бизнес жалуется на случаи, когда клиенты или конкуренты заказывают товары, например одежду, в отдаленные регионы вроде Хабаровска, но не выкупают их, или приобретают вещи перед Новым годом и возвращают после праздников. Кроме того, встречаются подмены товаров.

Решетников добавил, что решение вопроса до Нового года станет реальной поддержкой предпринимателей. При этом ведомство намерено консультироваться с бизнесом и Роспотребнадзором.